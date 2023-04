Harry Potter kan bli HBO-serie

Den populære boken til J. K. Rowling skal etter planen bli serie, ifølge Bloomberg, som melder at en avtale snart er i boks.

Bloomberg melder at Warner Bros. Discovery Inc. skal være i ferd med å signere en avtale for å lage en serie basert på Harry Potter-bøkene.

Ifølge Bloomberg er planen at prosjektet skal være direkte basert på Rowlings bestselgere, med én sesong for hver bok.

HBO Max ønsket ikke å kommentere saken.

Forfatteren selv sikres noe innflytelse på serieskapningen, ifølge Bloomberg, men hun er ikke oppnevnt som en av hovedpersonene i serieproduksjonen.

Variety skriver at Warner Bros. Discovery lenge har ønsket å lage en Harry Potter-serie, og at det allerede i januar 2021 begynte å bli snakk om prosjektet.

