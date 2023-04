Her fra et intervju i 2022.

Else Kåss Furuseth får nytt program på NRK

Den kjente komikeren skal ha fått følgende beskjed av legen: Enten må hun ned i vekt, eller så må hun sove med pustemaske.

Torsdag 20. april blir Else Kåss Furuseth å se i den nye TV-serien «Helsekost Furuseth» på NRK.

På sin egen Instagram har Kåss Furuseth postet et åpenhjertig innlegg, hvor han blant annet skriver at hun har strevet med mat og vekt så lenge hun kan huske.

«Jeg har brukt alle metoder jeg kan komme på for å gi «flatt faen» i kropp. Men det har dessverre aldri funka helt, sånn på privaten. For innerst inne skulle jeg ønske at jeg klarte å ha mer kontroll på matinntaket, og å bli et lettere menneske» skriver hun.

Hun skriver videre at teksten hun har postet ikke er ment for å si at noen bør forandre seg, men at det er lov til å be om hjelp.

«Så sammen med fire andre flotte folk (dere kan glede dere veldig til å bli kjent med Johan, Pernille, Bahador og Benedichte), som av helt ulike grunner vil ned i vekt, prøver jeg å endre livet»

«Sammen håper jeg vi blir frie! Og kanskje kroppen til slutt kan bli litt mindre viktig? Nb! Fagfolk involvert» fortsetter hun etterfulgt av et rødt hjerte.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Kåss Furuseth.

I forbindelse med serien har hun stilt opp i en artikkel i NRK. Der fremkommer det at hun skal ha fått følgende beskjed av legen:

Enten må hun gjøre en endring, ellers må hun sove med pustemaske.

– For meg har kosen på kveldene blitt de mørke timene. En litt hemmelig del av livet. Jeg har spist meg slik jeg ser ut, fordi jeg ofte er lei meg på kvelden.

– Det viktigste er å fjerne skam, og vise at vi er sterkere sammen. Og kanskje blir kroppen til syvende og sist mindre viktig? sier hun til kanalen.