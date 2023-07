BURSDAGSBARN: Torsdag fyller kronprins Haakon 50 år. Jubileet har allerede blitt markert med flere turer rundt omkring i Norge det siste halvåret. Selve dagen skal han feire med sine kjære. Her sammen med Molly Fiskebolle på en luftetur på området rundt Skaugum.

Kronprinsen fyller 50 år – slik feirer han

Kronprins Haakon har varslet en «koselig feiring» med familien på 50-årsdagen – og han får trolig kake på sengen. Til høsten blir det bakgårdsfest på slottet.

NTB

Kronprins Haakon ble født på Rikshospitalet i Oslo 20. juli 1973.

Det betyr altså at han har levd i 50 år torsdag.

– Jeg håper at den siste halvdelen blir like bra som den første, sa i kronprinsen i et intervju med NTB onsdag i forbindelse med fødselsdagen.

Kronprins Haakon fyller 50 år 20. juli. Selve dagen skal han feire med sine kjære.

Der lettet han også litt på sløret om hvordan familien pleier å feire bursdager:

– Det er vel ganske likt de fleste andre, vil jeg tro. Vi pleier å vekke den som har bursdag. Da har vi gjerne laget litt skiver og frokost, og vi pleier å bake en brownie og putte noen lys på. Vi synger bursdagssangen og har med noen gaver. Og så har vi gjerne en bursdagsfest på kvelden med litt flere fra familien og venner.

For tiden har kongefamilien sommerferie, og kronprinsfamilien var i forrige uke på feriebesøk i Kirkenes med kongeskipet Norge i strålende sol. Planen var da å dra videre langs kysten.

1 / 4 I 2004 holdt kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise sin første felles pressekonferanse for å orientere om sine fremtidige studieplaner. Prinsesse Märtha Louise og prins Haakon Magnus fotografert hjemme på Skaugum høsten 1979. De får prøve noen av fotoapparatene til pressefotografene. Den skal tidlig krøkes som kronprins skal bli. Her hilser daværende kronprinsesse Sonja og kronprins Harald barnetoget fra trappen på Skaugum 17. mai 1975, sammen med barna prins Haakon og prinsesse Märtha. Kronprinsesse Sonja og kronprins Harald med prins Haakon Magnus som liten baby – født 20. juli 1973 – fotografert på Rikshospitalet i Oslo seks dager gammel. forrige neste fullskjerm I 2004 holdt kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise sin første felles pressekonferanse for å orientere om sine fremtidige studieplaner.

Flere markeringer

Også kronprinsesse Mette-Marit fyller 50 år i år, nærmere bestemt 19 august.

Sammen har kronprinsparet markert jubileet med flere turer rundt omkring i Norge det siste halvåret.

I slutten av mars var de Vinje i Telemark og Bykle i Setesdal for å oppleve norske håndverks- og kulturtradisjoner, og i februar var kronprinsen på bedriftsbesøk på Stord. I april gikk ferden til Finnmark for å markere den samiske delen av den norske kulturarven.

De skulle egentlig til Træna i mai for å markere hav og kystkultur, men uvær og regn stoppet turen – som ble utsatt til slutten av august. I juni markerte kronprinsparet urban kultur i Oslo.

Jubileumsarrangementene avsluttes med en bakgårdsfest på Slottet, med gjester fra hele landet, på kronprinsparets bryllupsdag 25. august.

Både kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon fyller 50 år i sommer. Kronprinsparet har markert jubileet med flere turer rundt omkring i Norge det siste halvåret. Her på vei gjennom Slottsparken til et arrangement på Litteraturhuset i Oslo i juni, da de var med å feire urban kultur i hovedstaden.

Fornøyd kronprins

Kronprinsen oppsummerer de første 50 årene av livet slik, overfor NTB:

– Veldig bra!

– Jeg er utrolig heldig. Jeg har en så fin familie, mange mennesker som jeg er glad i, og som forhåpentligvis er glad i meg også. Og jeg har noe å gjøre som er meningsfullt og fint, sier han.