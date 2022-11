ANMELDT FOR HATYTRINGER: Sumaya Jirde Ali (24) har anmeldt komiker Atle Antonsen (53) for rasisme etter en episode på et utested denne høsten.

Sumaya Jirde Ali: Har anmeldt Atle Antonsen for hatytringer

Sumaya Jirde Ali (24) har anmeldt komiker Atle Antonsen (53) etter at han på et utested skal ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der.

I et langt innlegg på Facebook forteller den norsk-somaliske prisbelønte samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali (24) om en hendelse hun skriver at hun har båret på i tre uker.

Hendelsen skjedde på Bar Boca i Oslo 23. oktober.







Der skal Antonsen ha snakket engelsk til henne, vært aggressiv og bedt henne holde kjeft flere ganger, ifølge Ali. Etterhvert sa han «du er for mørkhudet til å være her», skriver hun i Facebook-statusen.

VG har vært i kontakt med venninnen hun var sammen med på baren, Cathrine Linn Kristiansen, som bekrefter Alis beskrivelser av det som skjedde.

Atle Antonsen skriver følgende i en SMS til VG:

– Dette er en trist og ubehagelig sak, men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå. Håper på forståelse for det, skriver han.

Ferdig etterforsket

VG har vært i kontakt med Oslo-politiet, som bekrefter at de har mottatt en anmeldelse i forbindelse med en hendelse på Bar Boca i Oslo 23. oktober. Politiadvokat Marianne Aune skriver i en e-post at saken er kodet som «hatefulle ytringer» og «hensynsløs atferd».

Politiet sier videre at både fornærmede, mistenkte og vitner som var til stede er avhørt.

– Saken er ferdig etterforsket og ligger til påtalevurdering, skriver politiet videre.

Skal ha sagt «du er for mørkhudet til å være her»

I Facebook-innlegget skriver Ali at hun og en venninne koste seg på bar sammen med fremmede, før hun og venninnen satte seg ved et bord – og plutselig ble avbrutt av Antonsen, som satte seg overfor henne.

Først snakket han engelsk til henne, ifølge Ali, hvorpå hun humrer og svarer «æ kan norsk assa». Men da endrer tonen seg, ifølge Ali:

Hun beskriver Antonsen som beruset og aggressiv, og at han uprovosert ba henne om å «holde kjeft» flere ganger.

Ifølge Ali sa Antonsen deretter «du er for mørkhudet til å være her». Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, og Antonsen skal ifølge Ali også ha snudd seg mot dem for å spørre om de ikke er enige i at «hun er for mørkhudet til å være her».

Ali skriver også at Antonsen den påfølgende onsdagen sendte henne en melding og beklaget oppførselen. VG har sett beklagelsen.

Sumaya Jirde Ali sier via en venninne til VG at hun viser til sin status på Facebook og ikke er åpen for å gi ytterligere kommentarer tirsdag.

Ali skriver på Facebook at hun har vært sterkt preget etter hendelsen.

«Jeg har anmeldt fordi det er det riktige å gjøre. Fordi det ga meg en følelse av å ha kontroll etter å verbalt og fysisk blitt frarøvet den. Jeg skriver om det nå fordi det er forløsende, fordi det er et forsøk på å gjenvinne kontroll, og for å plassere ubehaget på riktig sted» skriver hun.

Bekrefter hendelsen: – Ikke noe humor å spore

Sumaya Jirde Alis venninne, Cathrine Linn Kristiansen, sier til VG at hun kan verifisere det som står i Alis Facebook-innlegg, og bekrefter at han oppførte seg veldig aggressivt.

– Det stemmer, rett og slett, sier hun.

– Han ropte veldig høyt, og han sa hun var for mørkhudet til å være der, han sa det mer enn én gang, bekrefter hun.

Hun forklarer at det bare var de to sammen ute, at de tok en drink på byen – og plutselig står Antonsen der «superaggressiv».

– Så er det noe med at det er Atle, han er den han er. Vi prøver å skjønne om det var en spøk ved å gi ham «the benefit of the doubt», men det var ikke noe humor å spore. Det var det faktisk ikke, forteller venninnen.

– Provoserende

Ekstra provoserende synes hun det er at ingen av de andre som fikk det med seg, grep inn. Hun anslår at det fem-seks middelaldrende menn på sin høyre side som fikk det med seg, men ikke reagerte. Dette var de samme Antonsen hadde vendt seg mot for å spørre om ikke de var enige i at Ali var «for mørkhudet til å være der».

– Det gjorde det ekstra belastende, at vi satt så alene i den situasjonen, understreker hun.

– Det var veldig provoserende. Vi var to jenter, Sumaya er 24 år, mens han er veldig voksen, aggressiv og er en kjent mann. Det var den feigheten som ble illustrert der, da. Så prøvde vi å si ifra begge to. Det var en ekstra dimensjon i at det ikke var noe hjelp å få.

– Jeg vil tro at det har noe med hvem som var avsenderen av den rasismen å gjøre, uten å spekulere, sier Kristiansen.