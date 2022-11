I QATAR: I bildet Quick Style postet på Instagram med FIFA-presidenten tagget de stadion Al-Bayt Statium.

Kritikken hagler etter Quick Styles VM-besøk i Qatar: − Skuffet

Quick Styles talsperson svarer at dansegruppen selvfølgelig ikke støtter brudd på menneskerettigheter.

– De er forbilder for så mange unge, og når de poster på denne måten sminker de over en forferdelig sannhet. De skyggelegger hva som egentlig skjer bak fasaden til Qatar og glamoriserer et sted med forferdelige holdninger, sier influencer Kjetil-André Ward (30) til VG.

I slutten av oktober skrev VG at dansegruppen fikk kritikk for å publisere innlegg som fremhevet Visit Qatar, blant annet fra menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty.

Søndag var de tilbake i landet. Fire av medlemmene poserte sammen med FIFA-president Gianni Infantino, og skrev at de befant seg på VM-arenaen i Qatar. Bildet postet de med sine 2,7 millioner følgere på Instagram. På TikTok har gruppen 1,9 millioner følgere.

Dette Instagraminnlegget får flere til å reagere. I kommentarfeltet koker det:

«Ærlig talt gutta, første gang kunne vi avskrive det på en slags konto for ignoranse, nå gir dette en skikkelig dårlig smak i munnen», skriver en bruker.

«The Quick Style kan friste med en spenstig koreografi til å danse på grava til de over 6000 arbeiderne som døde for å bygge VM-stadioner», skriver en annen.

VG har vært i kontakt med dansegruppens talsperson, Ibrar Malik, som har blitt forelagt kritikken i denne saken.

– Selvfølgelig støtter vi ikke brudd på menneskerettigheter, skriver Malik i en e-post, og fortsetter:

– Vi er heller ikke de som skal kritisere land vi besøker og skape større skiller som tar fra oss muligheten til å komme igjennom for dialog. Vi vil alltid gjøre det vi kan for å møte fansen vår, ta del i samtaler hvor vi også kan påvirke folk i høye posisjoner.

– Driver dere med sminking av faktiske forhold i Qatar?

– Nei, vi prosjekterer kun det vi opplever og ser. Det har aldri vært en intensjon eller ønske om å sminke noen forhold uansett hvor vi drar. Ref: vi var i New York uten å kritisere USA, og det var fordi vi fremmet akkurat det vi så og opplevde.

Info Kort forklart: Derfor er VM i Qatar kontroversielt Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg Fotball-VM på, er gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidspunkt grunnet anklager eller dommer om korrupsjon.

En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. 37 av disse har ifølge The Guardian direkte tilknytning til byggingen av VM-stadionene.

Migrantarbeidernes rettigheter har blitt kraftig kritisert under det såkalte Kafala-regimet i Qatar, som kort forklart gir arbeidsgiverne stor makt over arbeidstagerne og legitimerer grep som å inndra pass, tilbakeholde lønn og innskrenke bevegelsesfrihet.

Landets regler om homofili er også kontroversielle. Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil syv års fengsel i Qatar. Vis mer

– Det er dårlig

Danserne i gruppen Quick Style har over tid etablert seg som noen av Norges mt profilerte dansere og har tett samarbeid med rapduoen Karpe.

Kjetil-André Ward er utdannet profesjonell danser, men har i dag har lagt opp. Han sier han har stor respekt for Quick Style, og det de har fått til.

– Spesielt for dansemiljøet i Norge. Men jeg er veldig skuffet over deres måte å håndtere dette på, sier han, og legger til:

– Jeg har selv sett opp til dem, og jeg blir skuffet av at de ikke anerkjenner konsekvensen av de holdningene de kan være med på fremme. De har et ansvar som offentlige personer, og som fronter en danseskole hvor barn og unge er involvert.

Kjetil-André Ward under Vixen awards i 2021.

Han retter også kritikk mot mediene for å ikke sette større søkelys på saken. Han forteller at dansemiljøet i Norge er lite, og tror at folk kan være redd for å gå ut mot aktører som har så mye makt i bransjen.

– Da jeg postet hadde jeg en klump i magen. Men det er viktigere for meg å stå for de holdningene jeg har, enn å være redd for å brenne broer.

Søndag uttalte gruppens talsperson, Ibrar Malik, at dansegruppen har en fridag, mellom opptredener i Dubai og Pakistan. Billettene fikk de via en bekjent.

– De fløy dit for egne penger for å se på åpningen, sa Malik.

– Selv om turen ikke er sponset, reklamerer de fortsatt for steder med holdninger som ikke burde bygges opp under, sier Ward.

Quick Style: – Ikke holdninger vi ønsker å fremme

VG har spurt Malik om hva gruppen tenker om deres roller som forbilder og ansvaret det medfører i denne saken.

– Vi har jobbet i 15 år med å gi barn og ungdom et sted å forme sin kreative reise samtidig som vi minner dem om viktige verdier som likestilling, disiplin og samhold. I denne saken vil folk kunne se at vi møter på alle type mennesker og ikke er redd for å starte en dialog med individer folk flest ville kritisert fra avstand, svarer han.

– Amnesty har tidligere anklaget Qatar for brudd på menneskerettigheter. Er dette holdninger Quick Style ønsker å være med på å fremme?

– Nei, det er ikke holdninger vi ønsker å fremme uansett hvilke land det gjelder. Vi utfordrer alle på vår vei med samtaler når vi føler at ting strider imot våre verdier. Basert på hva vi opplever og ikke hva vi blir fortalt. Det er viktig for oss å alltid være der fansen vår er, og samtidig kjempe for at de blir sett, hørt og møtt, som når vi på egen bekostning og initiativ møter dem på åpen gate for «meet and greet», skriver Malik, og fortsetter:

– Vi bruker egne ressurser på å dra til dem, gi dem kjærlighet mens vi også bygger et forhold med innflytelsesrike folk og organisasjoner for å kunne ha en positiv påvirkning i veien videre via dans og glede.

– Provosert

«Fy faen så flaut», skrev Halvor Harsem, bedre kjent som Kong Halvor, i kommentarfeltet til Quick Styles bilde med FIFA-presidenten.

Til VG utdyper Harsem:

– Jeg blir bare så innmari provosert, og klarer ikke å holde det inne. Den store diskusjon i hele høst handlet om brudd på menneskerettigheter i Qatar og hvor problematisk VM faktisk er, samtidig som den gjengen med flere millioner følgere gir totalt blaffen, selv etter hard kritikk forrige måned, og fortsetter å glamorisere både Qatar og Dubai, skriver han i en SMS.

Influencer Halvor Harsem, bedre kjent som Kong Halvor, fra 2018.

Han skriver også at når Quick Style-gruppen poster et bilde med FIFA-presidenten, virker det nesten som et stikk til de som har krevd svar fra dem.

– De har liksom valgt sin side de nå. Samtidig har de fortsatt ikke svart skikkelig på kritikken, eller sagt noe om Quick Style sine tanker rundt for eksempel homofiles rettigheter i Qatar.

Gruppens talsperson, Ibrar Malik, skriver til VG at dette er et sårt tema og det er mange synspunkter på dette.

– Kritikken vi har fått henger ikke i tråd med våre intensjoner og derfor har vi valgt å vente med å gi et svar til vi har forstått hvilke følelser vi har skapt hos kritikerne hjemme i Norge, skriver han.

– Vår kampsak gjelder alle mennesker, med dansen som vårt største verktøy. Det siste vi vil er å fremme hat som begrenser oss fra å kunne utgjøre en forskjell i alle land og regioner vi besøker. Vår innflytelse er å minne på viktigheten av åpenhet, dialog og samhold. Dans er allerede kontroversielt i mange av de regionene vi besøker og vi har klart å komme igjennom hvor resultatet er kjærlighet og samhold.