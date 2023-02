Finn Schjøll i mai 2021.

Finn Schjøll rammet av hjerneslag

Finn Schjøll (74) er innlagt på sykehus etter hjerneslag, skriver TV 2.

– Det kunne gått veldig galt, men jeg har vært heldig, sier Finn Schjøll til TV 2.

Til kanalen forteller han at han ble innlagt på sykehus etter at han ble rammet av hjerneslag for litt over to uker siden.

Det hele startet med at han søndag 29. januar fikk en intens hodepine som han aldri hadde kjent på tidligere.

Han kunne snakke, smile og løfte begge armene, de tre tingene man skal sjekke aller først ved mistanke om hjerneslag. Men Schjøll skjønte at noe var galt.

– Jeg var ikke i tvil, dette var ikke en normal hodepine, sier han til TV 2.

Etter å ha snakket med en venn som var lege ringte han ambulansen og kom seg raskt til sykehuset. Hodepinen Schjøll hadde var ikke et hjerneslag, men et forvarsel på det.

Noen timer senere, klokken to midt på natten, ble han rammet av hjerneslag. Det fastslo legene dagen etter, skriver TV 2.

Dagen etter slaget klarte han ikke gjøre ting som å gå på do alene og kneppe knapper.

De to siste ukene har Finn vært på rehabilitering på Kysthospitalet i Stavern. Schjøll er optimistisk, og trener seks timer om dagen.