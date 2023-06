YOUTUBER: Colleen Ballinger utkledd som karakteren «Miranda Sings» under Nickelodeon Kids' Choice Awards i mars.

Colleen Ballinger om anklagene: − Jeg er bare en taper som ikke forsto

Colleen Ballinger (36) kommenterer ryktene etter at flere tidligere fans har stått frem med anklager om «grooming» og upassende oppførsel fra YouTube-stjernen.

Den siste tiden har det stormet rundt Colleen Ballinger, kanskje bedre kjent som karakteren «Miranda Sings» på YouTube.

Den amerikanske 36-åringen beskyldes for såkalt «grooming», som på norsk betyr uanstendig, seksuelt motivert oppførsel fra en voksen mot en mindreårig.

Nå svarer hun for seg. Det gjør hun med en ukulele-sang på YouTube onsdag.

– Teamet mitt har sterkt anbefalt meg å ikke si det jeg vil si. Jeg innså nylig at de aldri sa at jeg ikke kunne synge det jeg vil si, synger Ballinger i videoen som ble delt onsdag.

I en nylig rapport fra Huffington Post beskrev flere tidligere fans om ubehagelige situasjoner med YouTube-stjernen da de selv var mindreårige.

Selv refererer Ballinger til situasjonen som et «giftig sladdertog». Hun fortsetter med å forklare hvordan hun tidligere i karrieren pleide å sende meldinger til fansen – hvor hun ofte utleverte for mye om livet sitt. Senere forsto hun at det kanskje burde vært noen grenser der.

– Jeg har ikke gjort det på flere år, fordi jeg har endret oppførselen min og tatt ansvar.

– Jeg er ikke en «groomer», jeg er bare en taper som ikke forsto, understreker 36-åringen overfor sine tre millioner følgere på kanalen «Colleen Vlogs».

KOMMENTERER RYKTENE: Videoen som ble delt onsdag har fått over fire millioner visninger.

Ballinger, som har over 13 millioner abonnenter til sammen på de to YouTube-kanalene, har opplevd mye netthat som følge av anklagene. Hun er imidlertid lei seg over at noen fans føler seg forrådt, og uttrykker at det aldri var hennes intensjon å manipulere.

Hun avslutter opptreden med følgende:

– Det spiller ingen rolle at disse tingene ikke er sanne når alle bare tror at du er den typen person som manipulerer og misbruker barn.

Også People og E News har omtalt saken.

Ifølge NBC News har Ballinger også blitt anklaget for lignende tilfeller tidligere. I 2020 hevdet Youtuber Adam McIntyre (21) at han og Ballinger hadde et «upassende personlig vennskap» da han var tenåring. Også da svarte Ballinger på anklagene med en YouTube-video.