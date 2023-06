Gaute Grøtta Grav legger seg flat – må ut med 30.000 i tvangsmulkt

21. juli i fjor ga kommunen Grav en forhåndsvarsel om pålegg om opphør av bygninger. Bakgrunnen var at det var oppført badstu, trehytte og campingvognhytte som benyttes for overnatting av turister på et område hvor dette ikke er lov. Her fikk han beskjed om at han ville få tvangsmulkt, dersom den ulovlige bruken ikke var stanset innen 18. august i fjor.