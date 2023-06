TIX hyller «Haien Kommer»-skaperne: − Altfor ydmyke

RÅDHUSPLASSEN (VG) Andreas «TIX» Haukeland skryter guttene bak superhiten «Haien Kommer» opp i skyene før de skal opptre på VG-Lista.

– Guttene er altfor ydmyke. De har Norges største låt, og har hatt det siden russetiden. Det kommer til å ta fullstendig av når de skal spille etterpå, sier artisten Andreas «TIX» Haukeland på den røde løperen før VG-Lista.

Mannen som har stått bak en rekke store hits i en årrekke, står ved siden av Golfklubb og Kudos.

Artistene har toppet hitlistene i Norge i flere uker med låten «Haien Kommer». Fredag spiller de foran flere titusener på Rådhusplassen.

TIX og Victor Marum fra «Kudos» på den røde løperen på Rådhusplassen.

– Det blir helt spinnvilt. Vi hadde lydprøve i går, og det gikk fint. Nå skal vi bare kjøre på og hoppe rundt. Vi gleder oss, sier Victor Marum i «Kudos».

Totalt har «Haien Kommer» 8,1 millioner avspillinger på Spotify siden den ble sluppet 20. april.

Klokken 20:00 starter gratiskonserten på Rådhusplassen, der flere av Norges største artister – og flere utenlandske – skal opptre.

Det strømmer fremdeles på med folk.

– Det hadde ikke vært noe VG-Lista uten dem! De er nummer én på VG-Lista. Og så er de kjekke også, sier TIX i dette intervjuet:

På forhånd har Røde Kors kommet med varmeadvarsel under konserten, som foregår i 25–30 grader.

– Vi har lang erfaring med sikkerhet rundt store arrangement, og vi har et godt samarbeid rundt arrangementet. Vi iverksetter de tiltakene vi mener er nødvendig, både synlig og usynlig. Politiet setter inn ekstra ressurser, og vil være synlig til stede for å skape trygghet. Sammen skal vi legge til rette for at de som skal på konserten får en fin og hyggelig kveld, sa politiet før VG-Lista.

Til dere på VG-Lista: Husk å drikke vann. Det er varmt, og finnes flere vannstasjoner på området. Les flere tips her.