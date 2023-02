SAKSØKT AV SØSTEREN: Meghan Markles søster mener hertuginnen har spredt «ondsinnede løgner».

Ber Harry vitne mot Meghan

Både prins Harry og hertuginne Meghan forventes å vitne i søksmålet hvor Samantha Markle anklager søsteren for æreskrenkelse.

Hertuginne Meghans halvsøster, Samantha Markle, har formelt bedt prins Harry om å vitne i søksmålet mot sin egen kone.

Det kommer frem i rettspapirer som avisen The Mirror har fått tilgang til.

Samantha Markle har saksøkt halvsøsteren etter det omstridte TV-intervjuet med Oprah Winfrey i 2021. Søsteren hevder at hennes rykte har blitt ødelagt av «ondsinnede løgner» fortalt av Meghan i intervjuet.

I søksmålet ber Samantha om over 700 000 kroner i erstatning.

ISFRONT: Forholdet mellom Meghan og Samantha Markle har lenge vært anstrengt. Her er sistnevnte avbildet under et TV-intervju i 2018.

Hevder søsteren løy

Ifølge The Mirror har hun nå formelt bedt svigerbroren prins Harry om å vitne i saken over video. Samantha har også bedt om at hertuginne Meghan skal intervjues separat fra prins Harry.

Halvsøsteren hevder at Meghan løy om at hun var enebarn, og om når de sist traff hverandre. Videre hevder Samantha at påstandene utsatte henne for «ydmykelse og hat».

Videre krever hun at søsteren skal innrømme at hun angivelig har løyet, og at Meghan skal trekke tilbake påstandene om rasisme i det britiske kongehuset.

Thomas Markle, som er faren til både Meghan og Samantha, forventes også å vitne i saken. Det skal også Samanthas datter, Ashleigh Hale, og sikkerhetsekspert Christopher Bouzy, som begge medvirket i den nylige Netflix-dokumentaren om Harry og Meghan, skriver New York Post.

– Grunnløst

Selv har Meghan Markle kalt søksmålet for «grunnløst». Hertuginnens advokater mener søksmålet ikke hører hjemme hos en domstol.

– Domstoler er ikke rustet til å bedømme legitimiteten til en persons følelser om barndommen og forholdet deres. Det skal de heller ikke være, har de uttalt, ifølge Page Six.

En advokat har blitt ansatt som megler i saken, i et forsøk på å finne en løsning på søksmålet og unngå en rettssak.

De to halvsøstrenes forhold har vært anstrengt lenge før intervjuet med Oprah. Etter at prinsen og den tidligere «Suits»-skuespilleren ble forlovet i 2017, har Samantha Markle gjentatte ganget kritisert søsteren offentlig, og har blant annet kalt Netflix-dokumentaren «latterlig».

Meghan har selv anklaget halvsøsteren og faren for å selge historier om henne til britiske tabloidaviser.

Det er langt fra første gang at Samantha Markle har langet ut mot Meghan. Sist måned anklagde hun prins Harry for å være «emosjonelt underutviklet», etter prinsens lansering av selvbiografien «Spare».