Adam Levine og Behati Prinsloo, her fra februar 2022.

Adam Levine og Behati Prinsloo har blitt foreldre igjen

Måneder etter artist Adam Levine (43) gikk ut på Instagram og avviste utroskap, har han og kona Behati Prinsloo (34) fått sitt tredje barn.

Det er anonyme kilder til People som forteller at paret nå har blitt foreldre igjen.

Maroon 5-vokalisten Levine og Prinsloo, som har bakgrunn som Victoria's Secret-modell, har døtrene Gio Grace og Dusty Rose fra før. De har foreløpig ikke delt noe om sitt nye familietilskudd.

Paret har vært gift siden 2014, nyheten om at de ventet barn nummer tre ble kjent i september i fjor.

Samme måned var Levine i hardt vær etter at modellen Sumner Stroh i en video som er lagt ut på TikTok fortalte at hun skal ha hatt et intimt forhold til Maroon 5-vokalisten det siste året.

Levine gikk ut på sin egen Instagram og nektet for utroskap, og avviste at han hadde hatt et «intimt forhold».

Han innrømmet likevel at han hadde «gått over streken» i forholdet til en Instagram-model.

– Jeg har utvist dårlig dømmekraft og har gått over streken, når jeg har flørtet med en annen kvinne enn min kone. Men vi har ikke hatt et intimt forhold, skrev Levine i en story som han publiserte på sin instagram-konto tirsdag.