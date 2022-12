OVER: Kjersti Bergesen har vært programleder for «Tid for hjem» siden 2004.

«Tid for hjem» og «Tid for hage» tas av skjermen

Etter 22 sesonger er det slutt for de populære oppussingsprogrammene.

Mandag kveld melder TV 2 at den populære seriene «Tid for hjem» tas av skjermen etter 22 sesonger. Det er også slutt for «Tid for hage».

Siden 2004 har Kjersti Bergesen og teamet hennes pusset opp over 200 hjem. Fra 2019 begynte de også å fikse opp uteområder.

– Jeg har jo visst det en stund, men det kommer til å bli rart. Jeg har jo jobbet med dette utrolig lenge, det blir et helt annet liv, sier Bergesen til VG.

– Hva skal du gjøre nå da?

– Har ikke peiling. Men jeg er jo fast ansatt i TV 2, så jeg regner med jeg får tildelt noen nye oppgaver, sier hun.

– Veldig stolt

Bergesen ser tilbake på alle sesongene med oppussing med stolthet.

– Det har vært utrolig kjekt. Jeg har fått holde på med noe jeg har likt veldig godt. Jeg har lært utrolig masse og fått være med mine beste venner i så mange år. Det er et privilegium, sier hun.

– Jeg er veldig stolt av det vi har laget, sier Bergesen.

Takker for innsatsen

Teamet er fortsatt i gang med å spille inn den kommende sesongen av Tid for hjem. Men etter det er det slutt.

– Kommende sesonger av «Tid for hjem» og «Tid for hage» blir de siste på TV 2. Kjersti Bergesen og gjengen har inspirert hele det norske folk med sin entusiasme rundt oppussing. Likevel har vi valgt å lukke et kapittel, for å skape rom for andre ideer, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen i en sak på TV 2 sine nettsider.

– Vi ønsker å takke Kjersti Bergersen for den enorme innsatsen hun har lagt ned i dette programmet i alle disse årene. Heldigvis får vi fortsatt glede av henne som TV 2-kollega videre, sier Haldorsen til TV 2.