SKOLEBESØK: Durek Verrett har vært på to skoler denne høsten. Her i Oslo i mai 2019 ved en annen anledning.

Elever holdt Durek Verretts medaljong – Forbrukertilsynet oppretter ikke tilsynssak

Durek Verrett besøkte to videregående skoler i høst. På Nydalen i Oslo viste han frem sin omstridte medaljong. Forbrukertilsynet var kritiske, men vil ikke gå videre med saken.

«Hvis det er slik at aktører som også driver med ulike kommersielle virksomheter ikke kan besøke skoler eller vi besøke dem, så innebærer det en enorm innskrenking av pedagogiske muligheter», står det i en e-post fra en lærer ved Nydalen vgs. til skolens rektor Linn-Siri Jensen, som VG har fått innsyn i.

10. november besøkte prinsesse Märtha Louises forlovede Durek Verrett en klasse ved Nydalen videregående i Oslo. Dette var etter han allerede hadde besøkt Elvebakken vgs.

Verrett viste frem en av sine omstridte medaljonger – som han selger for drøye 2200 kroner og som han mener har legende effekt – da han snakket foran elever på Nydalen.

Etter at VG skrev at Forbrukertilsynet vurderte å opprette tilsynssak, skrev en lærer ved Nydalen dette i en e-post til rektor ved skolen:

«I henhold til forbrukertilsynets poeng om kommersielt press, så slår det meg at dette ikke passer i denne konteksten».

Læreren skriver videre:

«Her var det 15 voksne elever som etter forespørsel holdt på en stein. Han refererte aldri til noen nettsider, eller pris eller noe som kan betegnes som ett press».

Rektor ved skolen, Linn-Siri Jensen, skriver i en e-post til VG at det var 15 elever i klassen, men tre elever som holdt medaljongen på forespørsel mot slutten av timen.

VG har kontaktet Durek Verrett for en kommentar, uten å få svar.

MEDALJONGEN: Den såkalte «SO» eller «Spirit Optimizer»-medaljongen som Durek Verrett promoterer. Navnet beskriver et produkt som skal kunne optimalisere det åndelige.

Forbrukertilsynet oppretter ikke sak

Avdelingsdirektør Bente Øverli i Forbrukertilsynet sa til VG at de mente Durek Verretts aktivitet på norske skoler var verdt å se nærmere på.

Nå skriver hun i en tekstmelding til VG at tilsynet ikke går videre med saken, i hvert fall foreløpig.

– Ut fra opplysningene vi har i saken til nå, vil vi ikke gå videre med saken. Vi har heller ikke fått henvendelser eller klager vedrørende dette. Eneste kjennskap vi har til dette, er det VG har avdekket og skrevet om. Vi vil eventuelt kunne revurdere om informasjonen vi mottar endres vesentlig eller vi mottar klager på dette.

Linn-Siri Jensen, rektor ved Nydalen, skriver i en e-post til VG:

– Vi regner med at Forbrukertilsynet ikke oppretter sak fordi det ikke er grunnlag for å opprette sak.

– Hva tror dere var Durek Verretts grunner til å vise frem medaljongen til elever?

– Vi velger ikke å spekulere i hva Durek hadde som grunn for å vise frem steinen, bortsett fra at det var en forespørsel fra noen av våre elever, skriver Jensen.

Listet opp «Dureks 11 måter å overbevise om radikale ideer»

Da læreren informerte rektor om at klassen skulle få besøk av Verrett, skrev læreren, i e-poster VG har fått innsyn i, at elevene i forkant av møtet skulle se en kritisk dokumentar om new-age-bevegelsen og forberede kritiske spørsmål til Verrett.

«Begrunnelsen for å invitere er fordi vi jobber med sannhet og kritisk tenkning med et fokus på konspirasjonsteorier og alternative filosofier. Målet med besøket er at elevene skal utvikle seg i henhold til kompetansemål: «Drøfte hva som skiller vitenskap fra pseudovitenskap, og vurdere konsekvenser av desinformasjon og konspirasjonsteorier»».

I en annen e-post fra læreren til rektor som ble sendt etter besøket, skrev læreren at tilbakemeldingene fra elevene utelukkende var positive, at det var en spennende økt og at inntrykket var at de ble mer skeptiske enn før, og at de var flinke på å utfordre ham.

«Planen på mandag er å øve på kritisk tenkning og da bruke Durek som utgangspunkt. Punktene under er ting jeg observerte i forelesningen og som vi skal jobbe videre med neste time».

Videre lister læreren opp «Dureks 11 måter å overbevise om radikale ideer»:

Karisma/berømthet

Begynne fornuftig, gradvis bevege deg lenger ut når publikum har tillit til deg

Belønne de som svarer riktig, dominere de som prater uønsket

Sirkulær argumentasjon

Presentere seg selv om offer for et system

Knytte sine ideer opp mot andre berømte frihetskjempere

Vage fraseringer. Så du aldri helt kan tas.

Psykologiske triks

Overføre ideer til symboler eller ting

Spille på sårbarheter og ønske til folk om å føle seg vel

Få folk til å investere penger så de blir enda mer investert i ideen.

Skolens henvendelse til Verrett: – Kjære, Durek Verrett

VG har også fått innsyn i skolens forespørsel til Durek Verrett. Der står det, oversatt fra engelsk:

«Kjære, Durek Verrett. Vi kontakter deg i håp om å legge til rette for en unik opplevelse for våre elever. Vi er to lærere ved Nydalen vgs. i Oslo. Vi underviser i faget historie og filosofi og vi jobber nå med et tema som heter «sannhet». Vårt mål er å eksponere elevene for ulike måter å se verden på og utvide deres horisont, i denne forbindelse søker vi din visdom og uovertrufne perspektiv. Vi leser at du besøkte søsterskolen vår, Elvebakken, og vi vil veldig gjerne invitere deg til å snakke med elevene våre (15 av dem) om sjamanisme, spiritualitet eller noe som ligger deg nært på hjertet», står det. Videre fortsetter henvendelsen:

«For oss er det veldig viktig at elevene er i stand til å se at det ikke bare er én sannhet og én måte å se verden på og prøve å bygge respekt overfor mennesker med andre meninger og livssyn. Vi tror du er den perfekte personen til å lære elevene våre denne viktige leksjonen».