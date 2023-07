Iselin Shumba så frem til sitt beste år noensinne. Foto: PRIVAT Så skjedde det ufattelige. Foto: FRODE HANSEN, VG Det er en grunn til at hun og kjæresten Børge har valgt å være åpne om sin skjebne.

– Hjertet

mitt er

pulverisert

Iselin Shumba vil være åpen om sorgen etter sønnens død

En bitteliten kiste i en veldig stor kirke. Mammas og pappas sterke avskjedsord. Tårer og stillhet.

Iselin Shumba (38) og Børge Hennø (42) bar selv kisten med lille Storm ut av Oslo domkirke 14. april i år.

– Hvis helvete hadde en kjeller for smerte, så føles det slik, sa en sønderknust mamma til VG.

Men hun fant styrke i alle som hadde møtt frem – oppsummert i ett ord:

«Kjærlighet».

– Det er nå den virkelige jobben begynner.

Iselin og Børge fikk ni dager med sønnen. 4. april tok Storm sitt siste åndedrag mens han sov. Ingen vet hvorfor.

– Hva skjer når det ikke er noens feil? Ingen du kan kjefte på, ingen du kan banne mot? spør Iselin.

VG møter paret i hennes leilighet i Bjørvika – tre måneder etter begravelsen i Oslo domkirke.

– Jeg kan skrike opp til skjebnen. Jeg kan finne opp en Gud og være forbannet på ham, men det hjelper jo ikke.

Gleden over de få dagene med sønnen og sorgen over å miste ham går hånd i hånd.

– Kroppen rister, og jeg er bare så veldig sliten. Men etter forholdene har vi det bra. Smerten blir til kjærlighet, sier Iselin.

– Du blir ydmyk og takknemlig for alle som slipper å oppleve det vi har opplevd.

Alle som ønsket det, var velkomne til begravelsen. Pressen også.

– Det er et privilegium å få så mye omsorg fra så mange. Mye sosial støtte gjør det enklere å holde seg flytende og prosessere sorgen, sier Børge.

Flere medier viste bilder av de sønderknuste foreldrene som bar kisten ut av kirken. Paret hadde vært tydelige på at de ville vise nettopp dette.

Mange tok kontakt med Iselin underveis og spurte om hun egentlig var innstilt på å dele så mye som hun gjorde, om hun virkelig var med på det.

– Vi vet vi gjorde det rette ved å dele. Det var noe med å være brutalt ærlig, og det hjalp veldig å få spredt ordet. Vi klarte ikke dette alene, sier hun.

– Vi hadde ikke engang fått gitt folk beskjed om at Storm var født. Men alle visste at jeg hadde vært høygravid. Jeg kan aldri gå ut døren uten å regne med å møte kjente. Skulle jeg forklare det på nytt for alle hver gang? På butikken, på bussen, i køen?

Fortsatt hender det at Iselin møter mennesker som ikke har fått med seg hva som har skjedd, og som gledestrålende spør hvor babyen er.

For Iselin er åpenheten frigjørende. Det var via Instagram at hun først informerte om sønnens brå bortgang.

– Ja, vi var i sjokk, men jeg tror vi kommer til å være i sjokk resten av livet. Å dele følelsene var det beste.

Det faller mange tårer gjennom intervjuet.

– Jeg snøfter, skriker, uler, klynker, gråter og ler, forteller Iselin, som er stolt over et nyord hun har laget – «urmulig».

– Uren i meg, urkvinnen, har gjort det umulige mulig, altså urmulig. Hjertet mitt er pulverisert, men jeg har plass til alt dette.

Børge er ikke vant med pressen i samme grad som skuespillerkjæresten, og følte et ubehag dagen etter begravelsen.

– Jeg våknet og så alle disse bildene. Da kjente jeg litt på en eksponerings-hangover i det såre. Men det gikk over, og nå synes jeg det er fint. Bildene viser hvordan vi følte det, sier han.

Han ble født til tonene fra den norrøne folkegruppa Wardruna.

Iselin ble mamma for første gang, og Børges to døtre på ti og tolv år fra et tidligere forhold ble stolte storesøstre.

– Han var perfekt. Vi pleide å spøke med at han var en designerbaby, smiler Iselin.

Storm var en fornøyd liten gutt, som gråt lite. Han var lett å ta med ut og vakte oppsikt med sitt åpne og intense blikk, ifølge foreldrene.

– Han satte øynene i alt og alle.

Det eneste han ikke likte særlig godt, var å bli lagt på stellebordet.

– Men jeg fikk det til siste kvelden, sier Iselin.

Dagen derpå skal hun aldri glemme.

Iselin og Storm har sovet alene den natten, for Børge har sin base nummer to i Lillestrøm. Han pendler mellom hjemmet med døtrene der og kjærestens leilighet i hovedstaden.

Iselin våkner litt før klokken 07. Hun lener seg over sønnen og ser med en gang at noe ikke stemmer.

– Du vet ikke hva du skal gjøre først. Skal du bruke hender og pust på gjenopplivning, eller skal du ringe? Alle sekunder teller. Jeg ringte 113 og sa at babyen min ikke pustet. Jeg sa hva jeg het og hvor jeg bodde. Da gikk det kjapt.

Hun blir instruert via live-video på telefonen og jobber intenst for å gjenopplive Storm med å blåse pust inn i den lille kroppen. Deretter brystkompresjoner.

– Jeg har fått skryt i ettertid for at jeg gjorde alt jeg kunne.

Etter få minutter kommer ambulansen.

– Jeg tror de var ni personer. Da måtte jeg gå til side og se på at de jobbet med gutten min på stuebordet.

Samtidig må Iselin få på seg klær for å bli med til sykehuset. Hele tiden tenker hun på hvor lenge Storm har vært uten oksygen. Hun frykter alvorlig hjerneskade.

– Men jeg visste på en måte allerede at han var død.

Børge forteller om den panikkartede opplevelsen av å bli oppringt tidlig på morgenen.

– Iselin sa at det var noe galt med Storm. Jeg hørte at det var ille, men spurte henne: «Det går vel bra?». Hun svarte «nei».

Da fikk han et angstanfall.

– Musklene mistet taket, og kroppen falt sammen, forteller han.

Børge ringte mammaen til døtrene sine og spurte om hun kunne komme, sånn at han kunne dra på sykehuset. Hun satte seg i bilen med én gang.

– Jeg ringte og tekstet alle jeg kjenner. Det ene svake gudshåpet jeg hadde, ba om gode tanker.

Børge og Iselin satt sammen på sykehuset da de fikk dødsbudskapet. For Børge føltes det som å være i en film.

– Du vet den klassiske scenen, der hele legeteamet kommer ut og rister på hodet.

Alle fikk ta avskjed med Storm på sykehuset. Det var langfredag og syning. Og det var første gang på de to årene som har gått siden Iselin og Børge ble sammen at nesten alle familiemedlemmer på begge sider var samlet.

– Storm forenet oss på et vis. Det var viktig at de yngste også fikk mulighet til å ta farvel, sier Børge.

De beskriver en verdig stund. Iselin hadde iført sønnen klær hun selv hadde strikket, og han lå i sengetøy hun hadde sydd, med en liten bamse ved siden av seg.

Storm så fredfull ut. Samtidig føltes alt absurd.

– Når du står og lukker likposen med babyen din, spør du deg om dette virkelig skjer, sier Iselin.

– Midt oppe i alt var det avhør med politiet og møte med rettsmedisinere. Det må du bare akseptere – at så mange skal involveres, forteller Iselin.

Det var åstedsundersøkelse kun et par timer etter at Storm døde.

– Dagen etter hadde vi en rekonstruksjon av alt som hadde skjedd. Kvinnen som hadde obdusert Storm, var også til stede, og det føltes bra. Hun og rettsmedisinsk satt og snakket med oss i mange timer, forteller Iselin.

Det var den beste terapien av alle, mener begge. Nemlig å få sette ord på alt de hadde vært gjennom. De ble forsikret om at Storm hadde vært helt frisk.

Det var ingen feil eller årsak å spore.

– Jeg spurte obdusenten blant annet om det kunne være hudkremen jeg selv brukte, om han var blitt forgiftet, og fikk bare «nei, nei, nei» til svar. Hun la alle fakta på bordet, og det føltes godt, forteller Iselin.

Plutselig spedbarnsdød, eller krybbeød, er definert som uventet død hos barn under ett år, som regel under søvn, der legene ikke klarer å finne noen dødsårsak.

Norsk Helseinformatikk skriver at tilstanden opptrer hyppigst i alderen to til fire måneder, og at 90 prosent av tilfellene skjer før seks måneders alder. Gutter rammes hyppigere enn jenter, og flest tilfeller skjer i vinterhalvåret.

I 2021 døde seks barn av krybbedød i Norge, ifølge Landsforeningen uventet barnedød.

Det siste minnet Iselin har fra sønnen mens han levde, var at han «kosepuppet» før han sovnet.

– Etter at han døde ble jeg satt på medisiner for å stoppe melkeproduksjonen. Men jeg har fortsatt litt melk, forteller hun.

– Det var jo ikke bare Storm som ble født, det ble også født en mamma. Og hun går ikke noe sted. Jeg tenker på Storm på inn- og utpust. Det kommer jeg til å gjøre til den dagen jeg dør.

Iselin og Børge finner trøst i at Storm hadde et godt liv.

– Han var så uendelig høyt elsket, fra unnfangelse til slutt. Vi pleier for spøk og for trøst å si at han tok feil i et lyskryss og isteden gikk mot det evige lyset, sier hun.

I flere dager etter at Storm sovnet inn, følte Iselin at hun hørte sønnen.

– Lyden av ham, pusten, gråten. Jeg tenkte: «Skal jeg ha det sånn for alltid? Skal jeg våkne hver morgen resten av livet og panisk lete etter Storm?» Men så forsvant lyden, og plutselig en dag våknet jeg og bare visste. Visste at han var død.

Børge, som jobber med lederutvikling, mener krybbedød er et skambelagt tema. Han er glad for at deres åpenhet hjelper andre.

Iselin har fått hundrevis med meldinger fra mennesker som har opplevd lignende. Noen ringer i fortvilelse.

– Vi er så mange som har mistet et barn på en eller annen måte, enten i magen eller etter termin, sier hun.

– Jeg vil skape et rom for det, og være med på å normalisere det å snakke om det.

Men historien om Iselin, Børge og Storm startet over datingappen Happn for to år siden.

– Jeg trykket «superlike» først og ble sjokkert da hun trykket «like» tilbake, smiler Børge.

De beskriver kjærlighet ved første blikk og møter med kaféfrokost og isbading. På tredje date kysset han henne på kinnet.

– Husker du at du spurte om det var greit? spør hun kjæresten.

Han nikker. De veksler varme blikk.

Iselin kan røpe at han nettopp har fridd. Det skjedde i Dionysos-teateret ved Akropolis i Athen, bare dager før intervjumøtet med VG.

– Jeg har ikke svart helt ennå, ler hun.

De hadde vært på en konsert med den tyske artisten Nils Frahm, og teateret var i ferd med å tømmes da Børge gikk ned på kne.

Iselin hadde grått seg gjennom konserten, for Frahms låt «You» var den første som ble spilt etter at Storm ble født – og i begravelsen.

– Det var så vanvittig mektig, sier hun om konsertopplevelsen.

– Hun gråt som om kroppen skulle tømmes for slim og væske. Klærne var helt våte, sier Børge.

– All gråt i meg skulle liksom vrenges – og da fridde du, sier Iselin leende.

– Du sa alle de riktige tingene, men jeg ser på det som et mikro-frieri. Nå har vi øvd. Jeg har ikke hastverk.

Dessuten vil Iselin trene seg på å bruke ring. Børge fridde nemlig med en symbolsk kjærlighetsring.

– De er jo skarpe og henger seg opp i alskens, og det å lære seg å passe på den hver gang du tar den av, krever sitt, sier hun.

Iselin drømmer om en vintage-ring, som tidligere er båret med stor kjærlighet.

– Ringen finnes der ute, vi må bare finne hverandre.

– Men er dere forlovet nå?

– Jeg føler at vi har vært forlovet fra første date, svarer Iselin og kryper inn i kjærestens armkrok.

– Uansett må vi gjennomføre 24 timer uten å krangle – samt fullføre et frieri uten å skjelve – før jeg sier ja.

– Vi har levd veldig forskjellige liv og har ulikt utgangspunkt. Men vi er flinke til å si unnskyld. Ofte hjelper det å fylle på med litt blodsukker, sier Iselin.

– Kjærlighetskraften er uansett sterkere enn friksjonen, konkluderer Børge.

Iselin har aldri drømt om noe stort, hvitt bryllup. Men da hun for et par år siden var på filminnspilling på Island, falt hun pladask for Hallgrimskirken i Reykjavík.

– Vi kjørte forbi, og jeg sa bare: «Stop the car! I want to get married here!» Så om et par år eller noe må vi ha et stort bryllup der, sier hun med glimt i øyet.

De ønsker seg flere barn. Før hun fikk Storm, var Iselin redd for å sette noen til verden. Som aktiv klimaforkjemper synes hun ikke menneskeheten er «bra nok».

– Men Storm kurerte så mye i meg, så mange traumer og bekymringer som jeg bar på. Og Børge og jeg lager jo veldig søte barn.

Hun titter bort på kjæresten.

– Vi ser Storm i hverandre og er hverandres evige påminnelse. Dessuten er Børge verdens fineste pappa.

Men tiden er ikke moden ennå. Iselin må bli sterkere fysisk og psykisk. Ennå er kroppen mør av alt den har vært igjennom.

– Jeg må bare bli klar, så skal vi forsøke igjen. Jeg tenker mye på det, selvfølgelig. Vi har alt vi trenger. Tingene er pakket ned, så det er bare å pakke det opp igjen og ønske velkommen. Dessuten har det aller verste skjedd. Det kan ikke gå galt igjen, sier Iselin.

– Det er fortsatt mye håp.

– Den økonomiske biten kunne jeg snakket mye om, sier Iselin, som er frilanser.

– Det er dødsbrutalt. Jeg må rett ut i jobb. Det er dyrt å få et barn, men det er mye dyrere å begrave det.

Iselin forteller om fødselspenger som ble borte fra samme dag som de mistet sønnen.

– Jeg skulle ha det fineste året i mitt liv. Isteden fikk jeg et klassisk brev fra NAV der det sto:

«Du mister barnetrygden fordi barnet ditt døde.»

Børge skyter inn:

– Det er sant. Du får rett og slett bare et brev.

Iselin er stolt over egen kraft.

– Jeg har fått meg en ny religion: Kvinnekroppen.

Hun roser også søsteren Linnea Shumba (36), som har stått ved parets side gjennom alt, og som nylig tok henne med på jentetur til Paris.

– Vi kaller det en gledens sorgtur. Vi bare drakk vin, spiste ost og så på kunst. Danset og gråt og hadde lange samtaler til langt på natt. Linnea og jeg er et tohodet troll, et janusansikt janusansiktJanusansikt brukes billedlig om sak eller person som viser seg fra to forskjellige sider. Vi står rygg mot rygg, så ingen av oss faller.

Iselin nekter å isolere seg. Hun er stolt av ikke å ha tatt en eneste sovepille.

– Dette er ikke tiden for å bli pilleavhengig.

Samme dag som de kremerte sønnen, 19. april, leste hun appell under SHE-konferansen i Oslo Spektrum.

Men Iselin jobber for å jobbe, ikke for å glemme.

Heller ikke «for å tenke på noe annet», som mange anbefaler.

Storm er med og skal fortsatt være med i alt Iselin og Børge gjør fremover. De går begge i terapi.

– Han skal ligge bak Ari Behn, faktisk, forteller Børge.

– Vi fant denne fine plassen hvor det føles riktig å la ham hvile. Etterpå så vi at Aris gravstein var rett foran. Det synes både Iselin og jeg er fint. Ari levde stort og sårbart.

Rett ved ligger også Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch.

– Og Camilla Collett ligger rett over gressbakken, hvis gutta ikke klarer å passe på ham, skyter Iselin inn.

– I kunstens navn er det fint, sier Børge, og legger til:

– Ikke at vi blir religiøse av det, men det er liksom flere biter som faller sammen på en god måte – i alt det håpløse. Vi blir liksom litt forvirret av alt det absurd fine som har skjedd etter at Storm døde, uten at det rettferdiggjør noe.

På spørsmål om tanker om selve døden, svarer han at «energi går over i ny energi».

– Vi vet jo at ting henger sammen, men hva som er i bunnen, er det ingen som vet. Vi klamrer oss ikke til noen Gud, men er åpne for at livet er magisk og hellig i seg selv.

Derfor må livet leves og feires side om side med sorgen, mener paret.

– Folk frykter døden som et sort hull, men døden er ingen mørk avgrunn, sier Iselin.

Børge nikker. De synes begge at dette er noe folk bør snakke mer om.

– Jeg tror jeg fikk en sønn som lærte meg å dø, sier Iselin.