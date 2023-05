SYMBOLSK: Dronning Camilla smiler lurt etter kroningen i Westminster Abbey. Diskret sydd inn i kjolen var mer enn man fikk øye på ved første øyekast.

Camillas skjulte hyllest til barn og barnebarn

Kjolen var langt mer symboltung enn det de fleste fikk med seg ved første øyekast. Den nykronede dronningen hadde nemlig fått flere navn brodert inn i kroningskjolen.

Da bildene av dronning Camilla i kroningskjolen ble spredd ut til hele verden lørdag, kunne man for alvor studere de forseggjorte broderiene på kjolen.

Det tok ikke lang tid før den observante kunne se to hunder som var brodert inn på bunnen av kjolen. Dette til ære for hennes to hunder av rasen Jack russell-terrier som heter Beth og Bluebell.

Dronningen reddet disse fra «Battersea Dogs' and Cats' Home» og hundene ble med på flyttelasset til Buckingham Palace da kongeparet flyttet dit. Dronning Camilla er tydeligvis svært glad i de to hundene, som hun ved flere anledninger har posert sammen med på bilder.

MORO MED HUND: De to hjerteknuserne har tydeligvis også en plass i hjertet til kong Charles.

Men ved nærmere ettersyn viser det seg at kjolen rommer langt mer enn et kjærlighetsbudskap til de firbente vennene hennes.

Navnene til hennes to barn, Tom og Laura, som hun har fra ekteskapet med Andrew Parker Bowles, er også brodert inn.

Det samme er navnene til hennes barnebarn Gus, Freddy, Louis og Eliza.

Ved å studere de to første bildene i denne bildekarusellen har vi greid å finne alle de seks navnene. Greier du å se hvor på kjolen de er?:

Om hun også har skrevet inn navnene til kong Charles sine barn og barnebarn vites ikke, men da er det i så fall på et mindre synlig sted.

Også i det norske kongehuset har vi hatt kongelige kjoler med mer eller mindre skjulte budskap. Ikke minst kjolen prinsesse Märtha Louise designet i samarbeid med designeren Wenche Lyche for å bruke i sin 30-års dag.

SYMBOLER: Kjolen prinsesse Märtha Louise bar i anledning sin 30-års dag var fylt med symboler. Dog ikke like skjult og diskré som på dronning Camillas kroningskjole.

Kjolen var proppet med bilder av ting som representerte viktige hendelser, mennesker og dyr fra hennes første 30 år.

TEKST: Legg merke til teksten som går nedover hele midten av kjolen.

Dagen før den norske prinsessen giftet seg i 2002 bar hun igjen en symboltung kjole, med en engelsk tekst hun selv hadde skrevet brodert inn. Også den designet av Wenche Lyche.

I tillegg til de eksplisitte symbolene i form av tekst og konkrete bilder, er det ofte mange mer subtile budskap å spore i antrekk, smykker og farger som brukes av de kongelige.

Denne gangen var det også mange som la merke til disse antrekkene brukt av den amerikanske presidentfruen Jill Biden og hennes barnebarn Finnegan Biden i forbindelse med kroningen på lørdag:

Flere tolket antrekkene i gult og blått som en støtte til Ukrainas kamp mot Russland. Dette er fargene i det ukrainske flagget.