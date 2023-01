INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen, her på jubileumsfesten til petter Stordalen i oktober i fjor.

Sophie Elise til VG: − 100 prosent singel

Sophie Elise Isachsen (28) har ikke lenger noen flamme i livet sitt.

– Jeg er singel, uttalte Sophie Elise da hun gjestet en livesending med «Kontoret med Oskar og Snorre» søndag kveld, ifølge Dagbladet.

Nå har influenceren riktignok aldri bekreftet at hun hadde kjæreste, men så sent som i november i fjor snakket hun varmt i egen podkast om Ludvik Schanke Blunck (25), som hun først ble oberservert med på Aschehougs hagefest fire måneder tidligere.

Sophie sa før jul at Blunck, sønn av komiker og skuespiller Øivind Blunck (71) og skuespiller og artist Guri Schanke (60), er «smart, kul, morsom, «chill», snill, stabil og trygg». Og hun spådde da at de kunne bli kjærester.

Så langt kom de altså ikke.

På spørsmål fra VG om de to har avsluttet det de hadde på gang, svarer Sophie:

– Ja, best å få det unna. Jeg er singel!

– Så det er ikke noe mer mellom dere nå?

– Nei, jeg er det man kan kalle 100 prosent singel, sier 28-åringen.

