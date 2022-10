KONGEFAMILIEN: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett sammen i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i sommer.

Durek Verrett om kong Harald: − Han lytter til meg

Durek Verrett svarer på spørsmål om hva han tenker om kong Harald. Han sier blant annet at han ikke ønsker noen kongelig tittel.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I en direktesending på Instagram torsdag kveld svarer Durek Verrett på spørsmål om hva han tenker om den norske kongen.

– Jeg elsker kongen. Jeg synes han er vis og han er perfekt til å være kongen av Norge, sier Verrett.

Videre forteller Verrett at han er takknemlig for at kongen lytter til det han har å si.

– Det jeg elsker med kongen er at han lytter til meg. Og vi lytter til hverandre. Det at han i det hele tatt gir meg rom til å snakke viser hvor fantastisk han er, sier Verrett.

– Og det betyr mye for meg. Fordi de trenger ikke å lytte til meg, men de gjør det og det er vakkert.

Verrett fikk også spørsmål om han kunne tenke seg å være konge. Til det har han et tydelig svar:

– Og nei, jeg vil ikke være konge. Jeg vil ikke ha noen tittel eller assosieres med kongefamilien på noen annen måte enn at jeg skal gifte meg med Märtha, sier Verrett.

FORLOVET: I sommer delte Märtha Louise og Durek Verrett nyheten om at de skal gifte seg.

Har fått sterk kritikk

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett fortalte i sommer at de er forlovet. De bekreftet forholdet i mai 2019.

Verrett har fått sterk kritikk for hans promoteringen av en medaljong han hevder hjalp ham med å bli frisk etter coronasykdom.

I et intervju med TV 2 svarte Verrett på kritikken:

– Jeg bryr meg ikke. Mitt svar er at du ikke kjenner min verden. Det høres ut som at du er så innestengt i din boble at du ikke kan se noen andres kultur, perspektiv eller måte å leve livet på, sa Verrett.

Dette har fått konsekvenser også for Märtha Louise, ved at flere foreninger har avsluttet samarbeidet med henne.

KUNST: Märtha Louise og Durek Verrett sammen på Maud Angelicas kunstutstilling-debut.

Märthas rolle i kongehuset

Debatten har herjet rundt Märthas prinsessetittel, hennes offisielle oppgaver for kongehuset, og rundt forlovedens praksis.

Kronprins Haakon sa nylig til TV 2 at de skal snakke og finne ut av ting, og de prøver å finne en god vei fremover.

Han sa også at han synes det er naturlig at det blir debatt, men at det «kommer til å ta en del tid» før kongehuset kommer med en beslutning rundt Märtha og hennes rolle i kongehuset.

I september sa Kong Harald at de skal snakke med Verrett.

– Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie. Så det kommer til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kong Harald til NRK.

– Det er kulturkollisjon vi merker nå, sier kongen til statskanalen.

Prinsesse Märtha er nummer fire i arverekken til tronen.

Hun har imidlertid sagt fra seg tittelen «Hennes Kongelige Høyhet», og hun bruker ikke prinsessetittelen i sin markedsføring av egne forretninger.