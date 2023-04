SKUESPILLER: Max Campbell er aktuell med NRK-serien «Beist», og forteller at det var en tilfeldighet at han kapret rollen.

Max Campbell: − Veldig mye på én gang

Max Campbell (18) forteller om NRK-hovedrollen, fremtidsplanene og om hvordan han har opplevd oppmerksomheten rundt forholdet til Leah Isadora Behn.

– Jeg skal ikke lyve, de siste dagene har jeg slitt med å sove. Det vært mye greier.

VG møter ham i Oslo sentrum, ikke så langt fra Elvebakken Videregående skole hvor han akkurat har avsluttet skoledagen.

– Det er gøy, men plutselig så ble det veldig mye på én gang, og så blir man litt sånn nervøs.

Det er tirsdag, og om bare to dager er det premiere av NRK-serien «Beist» hvor Max Johan Campbell har hovedrollen.

Forrige uke bekreftet han også til VG at han er kjæresten til Leah Isadora Behn – en nyhet som skapte overskrifter i flere av landets aviser.

– Jeg har jo snakket med Leah om dette, og det er jo noe av det som gjør at man kanskje sover litt dårlig. Jeg er jo fortsatt ung, så det er veldig rart at det er så mye oppmerksomhet.

KJÆRESTER: Max Campbell og Leah Isadora Behn har vært sammen siden høsten 2022.

Med mye oppmerksomhet sikter 18-åringen både til serien og forholdet til Leah.

– Det kommer ikke nødvendigvis til å være sånn i resten av livet mitt, men uavhengig av hva som skjer så kommer det hvert fall til å prege livet mitt de neste årene.

– Hvordan har den siste uken vært for deg da?

– Det er greit. Vi snakker mye sammen om det, og har gode samtaler om det. Så har vi blitt enige om ting, og ingen av oss har noe særlig behov eller lyst til å gå ut kjempeoffentlig.

Så vi stopper der. For selv om han nå kanskje for noen er kjent som «kjæresten til», er det store spørsmålet:

Hvem er egentlig Max?

Svaret har han nødvendigvis ikke selv heller.

– Det er mange som spør «skal du bli skuespiller nå?», og da blir jeg sånn «nei, det skal jeg ikke». Men samtidig så er det jo det jeg elsker å gjøre, men det er bare så skummelt å gå den retningen.

– Hvorfor?

– Fordi jeg ennå ikke vet hva jeg vil, og jeg er ung. I tillegg er det jo krevende, og det er en usikker bransje. Det er skummelt, også nå som jeg begynner å kjenne litt på den publisiteten og sånn.

– Men igjen, så er det veldig gøy. Alt tyder på at jeg vil gå den veien, også når jeg tenker på hva jeg vil studere.

HVILKEN VEI? Max sier han er usikker på om det er skuespilleryrket han vil gå for i fremtiden, men at mye tyder på at det er den retningen han går.

En tilfeldighet

At navnet hans høres internasjonalt ut, hører han ofte. Men Max har levd alle sine år på Grefsen i Oslo sammen med mor, far og en eldre bror.

Oppveksten hans var preget av fotball, venner og gaming.

Mens foreldrene hans er akademikere, har Max alltid likt å underholde. Da han var yngre hadde han en drøm om å en dag se seg selv på en kinoskjerm.

Men at han faktisk havnet i bransjen var mer en tilfeldighet. Både da han var med i NRK-serien «Klassen», og hovedrollen han nå har i «Beist».

– Jeg spurte om å få jobbe litt hos NRK i forbindelse med en innsamlingsaksjon på skolen. Jeg fikk være med å lage castingplakater for en serie som var under utvikling, så foreslo de at jeg kunne stikke innom audition også.

Og slik ble det altså til at han spiller 16 år gamle Elias i NRKs dramasatsing. Serien tar for seg Elias og David (Martin Tønder) i seks intense dager opp mot en NM-finale.

FJERNET HÅRET: Max måtte skinne seg i forbindelse med serien. – Det var dritgøy. Jeg har aldri vært skinnet før, så jeg synes det var spennende å gjøre det.

– Vanskelig å være sårbar

– Den er veldig fin. Den er på mange måter ganske sårbar og veldig ekte. Det er ikke en veldig typisk NRK-serie. Det er jo fort å tro at dette blir neste «Heimebane», at fokuset er fotballen – og det er jo i og for seg det, men det er mye mer som ligger bak det.

– Det er valg om du skal følge drømmen din, eller om du skal følge familien. Du har temaer som kroppspress og fraværende foreldre.

– Er det noe av det du kan kjenne deg igjen i selv?

– Jeg har heldigvis i motsetning til Elias hatt to foreldre som har vært der hele livet, men jeg kan kjenne meg igjen i flere andre ting.

Kroppspress, blant annet.

– Det har jeg jo kjent på selv. Ikke noe særlig mer enn andre nødvendigvis, men det skjer jo mye med kroppen når man er ung. Det er nok noe som er mer vanlig enn man tror. Jeg har snakket litt med venner om det, og jeg tror også det handler om det er vanskelig å være sårbar.

Serien håper han derfor kan være med på åpenhet blant unge gutter.

OSLO-GUTT: Max Campbell sier han ofte hører at navnet hans høres internasjonalt ut, men bor og er oppvokst på Grefsen i Oslo.

«Beist» ble spilt inn tidlig på sommeren i fjor. Han er derfor veldig klar for å vise frem resultatet.

Og selv om samtalen dreier seg om Max, er det noen ganger vanskelig å komme forbi kvinnen som det siste året har blitt en større del av livet hans.

– Leah har sett tre episoder. Hun synes det er veldig bra, eller det sier hun i hvert fall, sier han og ler.

– Familien synes kanskje også det er stas?

– Ja, de spør hele tiden om de kan se mer. De er skikkelig stolte av meg, og jeg er så takknemlig for dem. De gjør de tingene som gjør det mulig for meg å ha dette livet, de lager lunsj til meg, passer på at jeg genuint har en god dag, sier han og ler.

1 / 2 INTIME SCENER: Max spiller blant annet intimscener med Mariama Norah Ellingsen-Diagne. – Hun er to år yngre, og veldig profesjonell. Sammen med regi pratet vi mye om grensene våre, så det gikk veldig fint. KREVENDE: Max synes det vanskeligste på sett var å spille fotballproff. – Det er så utrolig mye som skal være på plass, og jeg er ikke proff fotballspiller. Vi filmet noen sekvenser på fysisk filmrull som er utrolig dyrt å fremkalle. Da var det to «take» på å gjøre et run fra midtbanen og score mål. Det var krevende. forrige neste fullskjerm INTIME SCENER: Max spiller blant annet intimscener med Mariama Norah Ellingsen-Diagne. – Hun er to år yngre, og veldig profesjonell. Sammen med regi pratet vi mye om grensene våre, så det gikk veldig fint.

Har en backup-planen

– Er det utenkelig at vi får se deg på skjermen senere da?

– Nei, hvis jeg får andre muligheter så er det ikke utenkelig at jeg tar de.

Men først venter russetid, og muligens ett år i militæret.

– Også har jeg uansett lyst til å studere, slik at jeg har en backup plan eller et godt grunnlag hvis jeg skal gå videre med skuespill.

SPENT: Max Campbell håper serien blir tatt godt imot av publikum.

– Også har jeg veldig lyst til å reise. Jeg har skikkelig lyst til å reise. Ja, bare oppleve verden. Sør-Europa og Asia.

Samtalen nærmer seg slutten. På spørsmål om han føler noe er usagt, tenker han seg litt om.

– Ja, faktisk én ting, hvis det tas med.

– Jeg har ikke klart å si det i 18-årsdagen min og ikke i talen i konfirmasjonen, men mamma, pappa og broren min; jeg er veldig glad i dere. Dere er grunnmuren til at jeg kan gjøre det jeg driver med nå, så tusen takk.