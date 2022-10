SOM FAMILIE: Dolly Parten og Loretta Lynn sammen i 1997. Lynn døde tirsdag, 90 år gammel.

Dolly Parton i sorg etter Loretta Lynns død

Country-stjernen Loretta Lynn er død 90 år gammel. Dolly Parton omtaler Lynn som en søster.

Lynn døde tirsdag i sitt hjem i Hurricane Mills i delstaten Tennessee, opplyser familien til nyhetsbyrået AP.

– Vår kjære mor Loretta Lynn gikk fredfullt bort i morges, skriver familien i en uttalelse. De ber om om respekt for privatlivets fred i denne tunge tiden. På et senere tidspunkt vil det komme informasjon om en offentlig minnestund.

Dolly Parton omtaler Lynn som en søster i en tekst publisert i sosiale medier og sier hun mottok beskjeden med sorg.

– Vi har vært som søstre alle årene vi har vært i Nashville, skriver hun.

Lynn var et vidunderlig menneske, et fantastisk talent og hadde millioner av fans.

– Og jeg er en av dem. Jeg kommer til å savne henne dypt, slik som vi alle vil. Må hun hvile i fred, skriver Parton.

Fryktløs låtskriver

Sangeren og låtskriveren Loretta Lynn var datter av en kullgruve-arbeider og vokste opp under lutfattige kår på landsbygda i delstaten Kentucky. Hun fikk fire barn før hun debuterte som sanger tidlig på 1960-tallet, og til slutt ble hun en av countrymusikkens mest populære sangere.

COUNTRY-STJERNE: Loretta Lynn ble 90 år gammel.

Sangene om livet og kjærligheten dro henne ut av fattigdom og gjorde henne til en påle i countryhistorien, skriver AP.

Lynn er også låtskriveren som i sin tid skapte oppstandelse i det konservative country-miljøet med feministiske sanger som «The Pill» og «Rated X». Hun skrev fryktløst om sex, utroskap, skilsmisse og prevensjon.

MEDALJE: Loretta Lynn ble tildelt Presidential Medal of Freedom av daværende president Barack Obama i november 2013.

– Jeg skrev ikke for mennene

I tillegg til de to nevnte sangene var hun også kjent på 60- og 70-tallet for sanger som «Coal Miner’s Daughter», «You Ain’t Woman Enough» og «Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)».

Hun framsto som en tøff og hardhudet kvinne, en kontrast til datidens stereotypiske bilde av kvinnelige countrysangere.

– Det var det jeg ønsket å høre og visste at andre kvinner ville høre også, sa hun i et intervju med AP i 2016.

– Jeg skrev ikke for mennene, jeg skrev for oss kvinner. Og mennene elsket det også, sa hun.