ENORMT POPULÆR: Mange vil ha billetter til Taylor Swift-konserter neste år, og mange som vil ha får det ikke.

Taylor Swift-fans saksøker Ticketmaster

Fansen raste og fikk ikke kjøpt billetter til Taylor Swifts 2023-konserter. Nå beskylder de Ticketmaster for å samarbeide med grådige svartebørshaier.

Det amerikanske justisdepartementet undersøker Live Nation, morselskapet til Ticketmaster etter at de avbrøt det ordinære salget av billetter til Taylor Swifts turné på grunn av for høy pågang.

Nå har også en rekke fans slått seg sammen og saksøker selvskapet for svindel, prissamarbeid og brudd på såkalt antitrust-regler.

Svartebørshaier fikk kjøpt de fleste av billettene, og fansen beskylder selskapet for bevisst lureri. Det gjør de fordi Ticketmaster også styrer deler av videresalget.

Med svartebørshaier sittende på de fleste av billettene vil dermed Ticketmaster få ekstra inntekter når billettene selges videre - sannsynligvis til langt høyere priser enn utropspriser på grunn av etterspørselen.

I søksmålet hevdes det at selv om det ikke var noen bevisst samarbeid så var uansett ikke selskapet klar for det store trykket. Det er også en beskyldning artisten selv har kommet med, ifølge Deadline.com.

I søksmålet krever man at Ticketmaster bøtelegges med 2500 dollar per brudd, noe som kan bety an anselig sum når det er snakk om en stor stadionkonsert.