FÅR KRAFTIG KRITIKK: Chrissy Teigen har begitt seg inn i kakebakebransjen og møter motbør.

Kaketrøbbel for Chrissy Teigen

En newzealandsk kakeprodusent er ikke fornøyd med Chrissy Teigens nye kakemiks.

Selskapet The Caker og den norskættede modellen Chrissy Teigen har for kort tid siden samarbeidet om en kakemiks som ble en stor suksess ifølge New Zealand Herald.

Nå har imidlertid Teigen lansert sin egen kakemiks, og lanseringen går ikke upåaktet hen.

Mange brukere i sosiale medier har reagert på likheten til The Cakers kakemiks.

– Wow, dette er en komplett plagiat av The Caker. Så kult å plagiere en liten bedriftseier, spesielt etter at du samarbeidet med henne? Dette er mer enn utrolig. Skam deg!

Nå har også en av toppsjefene i selskapet The Caker reagert.

Jordan Rondel, medeier i selskapet, har lagt ut bilder av The Cakers kakemiks ved siden av Chrissy Teigens, og likhetene er slående. Hun har også lagt ved bilder av kommentaren ovenfor.

Rondel skriver:

SLÅENDE LIKHET: Jordan Rondel, medeier i kakeselskapet The Caker, har lagt ut bilde av Chrissy Teigens nye kakemiks ved siden av selskapets.

– Ja, så har dette skjedd: Chrissy Teigen lanserte sine egne kakemikser rett etter at vi lanserte vår miks sammen. Jeg trengte en uke for å summe meg, og jeg kunne sagt mer her, men jeg vil bare takke alle som har støttet meg og stiller opp for The Caker, starter hun.

Hun skriver videre:

– Jeg har ingenting i mot andre som lanserer kakemiks, men jeg tror dere har rett i at dette her ikke er greit, spesielt når vi bare er en liten bedrift.

Teigen har foreløpig ikke kommentert saken, ei heller via sine sosiale medier-konti hvor hun har mange millioner følgere.