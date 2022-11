TV-SERIEHJEM: Du drar kanskje kjensel påv disse eiendommene, som har vært å se i noen av de mest populære TV-seriene.

De mest Googlede husene fra populære TV-serier

Se bildene av noen av de mest populære eiendommene fra de de kjente TV-seriene, i virkeligheten.

Som turist i byer som New York eller Los Angeles er det lett å forestille seg de mange filmscenene som har blitt spilt inn.

Kanskje er du en så hengiven fan at du oppsøker noen av de mest kjente adressene – som du tidligere bare har sett på TV, hjemme i sofakroken. Hvorfor ikke legge turen forbi trappene utenfor leiligheten til Carrie Bradshaw i «Sex og singelliv», på 66 Perry Street i New York?

Det Los Angeles-baserte eiendomsmeglerfirmaet Ruby Home har samlet sammen de eiendommene fra populære TV-serier som har fått flest Google-søk, skriver New York Post.

Her er noen av fansens favoritter fra TV-seriene.

«FRIENDS-HJØRNET»: 90 Bedford Street i New York har blitt en populær turistattraksjon.

«Friends»

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at den aller mest populære eiendommen fra en TV-serie er tilknyttet «Friends», eller «Venner for livet» som den heter på norsk – serien som for mange fortsatt regnes som en av tidenes største TV-suksesser.

Den ikoniske bygningen i bydelen Greenwich Village i New York har adressen 90 Bedford Street. Også seriens fiktive kafé «Central Perk» befant seg på adressen, noe som har fått mange turister til å flokke seg rundt gatehjørnet. Det er det ikke alle som er like begeistret for:

– Det er irriterende. De oppfører seg med null ansvarlighet, uttalte Joe Campanaro, kokk og eier av restauranten Little Owl som i virkeligheten er lokalisert på den samme adressen, til New York Post i 2019.

Det er i gjennomsnitt 41.000 månedlige Google-søk etter «Friends’ apartment», i tillegg til 2.300 søk med ordene «Monica’s apartment». Det utgjør totalt 43.300 Google-søk hver måned for den ikoniske Friends-bygningen.

FULL HOUSE: Bildet i midten viser det ikoniske «Under samme tak»-huset. LANDEMERKE: De syv fargerike husene ble brukt i introsekvensen til «Under samme tak». FULL HOUSE: «Under samme tak». Bak f.v.: John Stamos (Jesse), Bob Saget (Danny) og Dave Coulier (Joey) sammen med Jodie Sweetin (Stephanie), en av Olsen-tvillingene (Michelle), Andrea Barber (Kimmy) og Candace C. Bure (D.J.

«Under samme tak»

Komiserien «Full House» eller «Under samme tak» som den heter på norsk, gikk på TV i USA fra 1987 til 1995, i totalt åtte sesonger.

Du husker sikkert intro-sekvensen med de syv fargerike husene, på rekke og rad. Huset på 1709 Broderick Street i San Francisco, hvor onkel Jesse (John Stamos) og onkel Joey (Dave Coulier) bodde sammen med Danny Tanner (Bob Saget), DJ (Candace Bure), Stephanie (Jodie Sweetin) og Michelle (tvillingene Mary-Kate og Ashley Olsen), har blitt en svært populær turistattraksjon.

Dette til tross for at serien i virkeligheten hovedsakelig ble spilt inn i studioene til Warner Bros. i Los Angeles.

«Full House house» er det mest populære Google-søket blant TV-serier, med et gjennomsnitt på 43.000 i måneden. Kun 100 søk med ordene «Tanner’s House» gjør at «Under samme tak», med totalt 43.100 månedlige søk, er det andre mest Googlede TV-seriehuset.

BREAKING BAD-HUSET: Eierne av «Breaking bad-huset» er et par som har vært bosatt i huset i 40 år. På grunn av mengden fans oppsøker eiendommen for å bilder, har det blitt satt opp et gjerde.

«Breaking Bad»

Hvem husker ikke Walter White (Bryan Cranston), familiefaren og kjemilæreren som etter å ha fått diagnosen dødelig lungekreft, plutselig bestemmer seg for å bli narkobaron.

Den amerikanske krimserien hadde premiere i 2008. Ikke sjeldent tok filmscenene utgangspunkt i det noe alminnelige familiehjemmet i Albuquerque, New Mexico.

Selv om adressen til eiendommen i serien er satt til «308 Negra Arroyo Lane», ligger selve huset i virkeligheten på 3828 Piermont Drive NE, Albuquerque New Mexico. Huset skal være eid av et par som har vært bosatt i huset i 40 år, og som leide det ut i forbindelse med filminnspillingene, ifølge New York Post.

Søkeordene «Breaking Bad house» er den tredje mest søkte eiendommen fra TV-serier på Google, med i gjennomsnitt 11.000 søk hver måned. Også søk som «Walter Whites house» genererer i gjennomsnitt 3.300 søk, som utgjør totalt 14.300 søk etter Breaking Bad-huset hver måned.

KJENT: 14 Aspen Dr, Caldwell, NJ 07006, USA er adressen til huset som er kjent fra «The Sopranos». I 2019 lå det ute til salg med en utgangspris på 3.4millioner dollar.

«The Sopranos»

For mange regnes den nok fortsatt som en av verdens beste TV-serier. På listen over de høyest rangerte TV-seriene hos IMDB, ligger The Sopranos på en imponerende 10. plass. Verdt å understreke i denne sammenheng er at serien hadde premiere i 1999.

Krimdramaet utspilte seg hovedsakelig i New Jersey, med mafiasjefen Tony Soprano (James Gandolfini) i hovedrollen.

I gjennomsnitt er det 3.900 Google-søk etter «Tony Soprano house», i tillegg til 3.100 søk med ordene «The Sopranos house» i måneden. Det utgjør totalt 7000 søk etter det populære huset fra mafiaserien.

Adressen er 14 Aspen Dr, Caldwell, NJ 07006, USA. Men du kan like gjerne bare skrive inn «The Soprano House» i Google Maps.