PRINSEPAR: Prins Harru og hertuginne Meghan.

Prins Harry tapte klagesak om politibeskyttelse

Prins Harry (38) mener han bør få lov til å betale for politibeskyttelse når han befinner seg i Storbritannia. Han får ikke gehør.

Da prins Harry og hertuginne Meghan (41) trakk seg ut av det britiske kongehusetog flyttet til USA i 2020, mistet de retten til å få dekket sikkerhetsutgifter, deriblant beskyttelse av politiet.

Både Harry og Meghan har utbrodert i dokumentarer, intervjuer og bok at de finner den beslutningen svært urimelig.

Men paret får altså ikke heller lov å betale for seg selv.

Reuters skriver tirsdag at Harry har fått avslag i en søknad nummer to om selv å få betale for politibeskyttelse når han besøker i hjemlandet.

The High Court in London ga i fjor prinsen medhold i å søke om å få den opprinnelige bestemmelsen revurdert, men retten mener at han ikke samtidig kan søke om rett til selv å få betale politiet av egen lomme for å holde ham trygg.

Dommer Martin Chamberlain konkluderer ifølge Reuters med at det er i strid med offentlighetens interesse å tillate personer å hyre politiet på den måten.

Retten menr det «ikke sømmer seg» at velstående mennesker kan kjøpe sikkerhet av det offentlige.

Prins Harry og hertuginne Meghan gikk nylig hardt ut mot paparazzi-fotografer i New York, etter det de pstår var en to timer lang, farlig biljakt:

