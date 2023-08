NYTT BILDE: Kongehuset delte fredag dette nye bildet av kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprinsesse Mette-Marit i 50-årsintervju: − En mulighet til å stoppe opp litt

Kronprinsesse Mette-Marit fyller 50 år lørdag. Til NRK forteller hun hvordan det er å leve med kronisk sykdom.

Kronprinsessen har gjort to intervjuer i forbindelse med sin 50-årsdag lørdag.

– Når du blir 50, skjønner du faktisk at livet ikke er uendelig, sa hun til magasinet D2 tidligere i uken.

I et intervju med NRK lørdag forteller hun at hun kjenner på en enorm takknemlighet, samtidig som det er rart å tenke på at hun og kronprins Haakon, som fylte 50 i juni, «har blitt så gamle».

I intervjuet snakker kronprinsesse Mette-Marit om forholdet til kongeparet, livets store milepæler og hvordan kronisk sykdom preger livet hennes.

Kronprinsessen ble diagnostisert med sykdommen lungefibrose i oktober 2018.

– Det er mye som er sårt, vanskelig og tøft med det. Samtidig er det noe fint med det, for en møter seg selv veldig. En er nødt til å ta seg selv mer på alvor, sier kronprinsesse Mette-Marit til NRK i forbindelse med 50-årsdagen.

Kronprinsfamilien var nylig i den skoltesamiske bygda Neiden, i Sør-Varanger kommune:

PÅ TUR: Kronprinsfamilien var i Sør-Varanger i juli, og ønsket alle en god sommer.

Da kronprinsessen fikk sykdommen, skrev Kongehuset i en pressemelding at dette i perioder kunne begrense utøvelsen av hennes offisielle program.

Nå forteller hun til til statskanalen at hun er blitt god på å senke tempoet.

– Det er en mulighet til å stoppe opp litt, leve litt saktere og finne ut hva som gir energi, hva som tar energi og hvordan ting preger en i hverdagen, sier hun om sykdommen.

– Det påvirker hele livet? spør NRKs reporter.

– Ja, selvfølgelig gjør det det. Men samtidig prøver jeg å se det positive i ting, og de fine tingene det gjør med meg. Og det tror jeg er viktig, at man prøver å ikke grave seg ned i det, men heller spør seg: Hva kan jeg få til med de begrensningene jeg har?

Sammen har kronprinsparet markert 50-årsjubileet med flere turer rundt omkring i Norge det siste halvåret.

Jubileumsarrangementene avsluttes med en bakgårdsfest på Slottet, med gjester fra hele landet, på kronprinsparets bryllupsdag 25. august.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post