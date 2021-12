Johanne Nordeng fikk advarsel av Forbrukertilsynet. Hun fortsetter reklameringen likevel.

Fikk advarsel torsdag – fortsatte å publisere naken-reklame fredag

Tidligere «Ex on the beach»-deltager Johanne Nordeng sluttet ikke å reklamere for seksuelt innhold på OnlyFans, selv om hun fikk advarsel av Forbrukertilsynet.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Johanne Nordeng mottok et orienteringsbrev fra Forbrukertilsynet forrige torsdag, som advarte mot markedsføring av OnlyFans i sosiale medier.

Dagen etter publiserte hun flere lettkledde bilder på Instastory merket med «reklame» og «link i bio» på en lukket Instagram-profil med over 7700 følgere. I tillegg reklamerte hun for «videopakker», med «helt syke videoer».

OnlyFans er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger. Flere influencere har tatt i bruk Instagram for å markedsføre OnlyFans. Det reagerer Forbrukertilsynet på. I brevet sendt til Nordeng og 13 andre influencere står blant annet:

«Dersom du har mindreårige følgere og markedsfører innhold på OnlyFans ved bruk av seksualiserende bilder eller videoer med et utfordrende fokus på nakenhet og kropp, så vil markedsføringen lett være i strid med markedsføringsloven.»

Flere av influencerne har lukkede profiler på Instagram, der mye av OnlyFans-markedsføringen foregår. Det gjelder også Johanne Nordeng. Den tidligere realitydeltageren har også en åpen Instagram-konto med over 33.000 følgere.

Hun har tidligere skrevet på Instagram at hun «elsker å legge ut sexy bilder av seg selv», og at det er jobben hennes. I 2020 sto hun oppført med nesten en 1,5 millioner kroner i inntekt og over 1,2 millioner i formue.

Forbrukertilsynet: – Avventer

VG har stilt Forbrukertilsynet en rekke spørsmål om hvorfor de velger å sende ut orienteringsbrev i stede for å vedta tvangsmulkt mot enkeltprofiler.

– Er dere redd for at dette går utover tilliten til Forbrukertilsynet?

– Nå avventer vi mottagernes tilbakemeldinger på brevet som er sendt. Her kan det være at enkelte har behov for nærmere veiledning om hvilke innlegg som kan postes og ikke, skriver Nina Elise Dietzel, seksjonssjef i Forbrukertilsynet, i en e-post.

Les også: På 12 år er kun én influencer ilagt straff for brudd på markedsføringsloven

VG har kontaktet Johanne Nordeng, som skriver i en e-post:

– Jeg vil fra dags dato rette meg etter Forbrukertilsynets pålegg.

Hun ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Info Disse profilene har fått brev: Jannicke Haug Sæther

Melina Johnsen

Sandra Fjeldberg

Thale Myhre

Vivian Sætre

Lene Angelica Nilsen

Caroline Nitter

Cristian Brennhovd

Nicoline Devik

Siv Nerdal

Espen Johnsen

Christina Lægreid

Stian Bjørnes

Johanne Nordeng Vis mer

– Hvordan tenker Forbrukertilsynet å følge opp dette?

– I første omgang har mottagerne mottatt et orienteringsbrev der vi redegjør for hvilken praksis som er problematisk opp mot loven. Dette for å hindre at praksisen utvikler seg og sprer seg ytterligere. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å gjennomføre en tilsynsaksjon for å avdekke lovstridig markedsføring av OnlyFans eller andre lignende tjenester. I et slikt tilsyn vil vi legge vekt på hvem som har mottatt orientering om regelverket, sier seksjonssjefen.

Dietzel forklarer at reklamen barn og unge eksponeres for er i økende grad kroppsfokusert.

– Samtidig vet vi at forholdet til kropp og seksualitet kan være vanskelig for mange unge, skriver Dietzel.

– Når barn eksponeres for reklame med seksualiserende og overdrevent kroppsfokusert innhold kan dette påvirke deres selvbilde på en negativ måte. Reklamen kan også virke støtende, da de rett og slett utsettes for innhold de ikke er modne for.

Kan utløse tvangsmulkt

– Hvorfor tar dere ikke tak i slike enkeltbrudd med en gang det skjer?

– Nå ønsker vi i første omgang å orientere om regelverket, gi veiledning om hvilke typer innlegg som lett vil være i strid med loven og gi påvirkerne en anledning til å innrette seg.

– I henhold til markedsføringsloven kan dere fatte enkeltvedtak om overtredelsesgebyr. Vil det være aktuelt å gjøre i slike tilfeller?

– Brudd på disse reglene kan ikke sanksjoneres med overtredelsesgebyr, men forbudsvedtak med tvangsmulkt. Det innebærer at Forbrukertilsynet forbyr praksisen, og dersom den fortsetter eller gjentar seg så vil det utløse en mulkt (pengebeløp som må betales), sier Dietzel.

For nesten et år siden oppdaterte Instagram sine retningslinjer. Det innebærer hovedsakelig at det ikke er lov å markedsføre OnlyFans-kontoer der lenger.

Barne- og familieminister: – Tillit til at Forbrukertilsynet følger opp

I en dokumentar fra Aftenposten i fjor, konkluderte Barne- og familiedepartementet med at reklamering av seksuelt innhold på Instagram ikke er lov.

– Loven er god, men det viser seg jo at håndhevingen av den ikke er god nok. Det er for få saker. Forbrukertilsynet som skal kontrollere det, har ikke hatt saker. Og så må tilsynet også drive mer oppsøkende virksomhet, for dette er tydeligvis enkelt å finne, og da bør det slås ned på, sa tidligere Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

VG har spurt den nye barne- og familieministeren, Kjersti Toppe, om hvordan de har tenkt til å følge opp dette.

– Hvis det er sånn at Barne- og familiedepartementet har konkludert med at praksisen ikke er lov, hvorfor konkluderer ikke Forbrukertilsynet med brudd på markedsføringsloven med en gang?

– Denne saken viser at Forbrukertilsynet fører tilsyn med påvirkere og deres markedsføring. Vi har tillit til at Forbrukertilsynet følger opp og vurderer hvordan disse sakene skal håndteres. Tilsynet har gode virkemidler for å slå ned på markedsføring som bryter med loven, sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe.