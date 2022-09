Influencer Nora Haukland: − Ja, jeg dater jo Marius

Sønnen til kronprinsesse Mette-Marit, Marius Borg Høiby dater influencer Nora Haukland.

Influencer Nora Haukland bekrefter torsdag kveld for VG at hun dater Marius Borg Høiby.

– Ja, det er en spesifikk person som gjør at ting er veldig fint, sier hun til VG i forbindelse med en lansering for en undertøyskolleksjon på Frogner i Oslo.

– Vil du si noe om hvem det er?

– Ja, jeg dater jo Marius. Det er veldig hyggelig, sier Haukland.

LANDSKAMP: Marius Borg Høiby fotografert sammen med prins Sverre Magnus, kronprins Haakon og Lise Klaveness under landskampen mellom Norge og Serbia.

– Han er en utrolig bra fyr

Haukland forteller videre at hun og Høiby har tilbrakt mye tid sammen den siste tiden, og at de har datet hverandre siden april.

– Han har vært med på mange turer sammen meg meg og jentegjengen, så det er veldig fint. Han er en superbra fyr, og jeg har det veldig fint, sier Haukland smilende.

– Når blir det offisielt?

– Vi har egentlig prøvd å ikke si så mye, men hva skal man gjøre. Kjærlighetslivet er veldig, veldig fint. Han er en utrolig bra fyr som jeg er veldig glad for å ha møtt, avslutter Haukland.

Nora Haukland har de siste månedene postet flere kryptiske og romantiske bilder av en mann.

I en spørsmålsrunde på Instagram 27. juni svarte hun følgende på spørsmål om hun dater noen:

«Det gjør jeg» etterfulgt av et rødt hjerte. Sammen med spørsmålet og svaret publiserte hun en video hvor man kunne skimte Høiby og andre personer i bakgrunnen.

Selv om hun har publisert kryptiske bilder har hun også publisert bilder som viser Høiby med andre mennesker.

Haukland ble kjent etter at hun deltok og vant «Love Island» i 2020 sammen med Johannes Klemp. De to ble kjærester og forlovet seg året etter, men i desember i fjor ble det kjent at paret hadde gjort det slutt.

I mars i år ble det kjent at Høiby og modell og skuespiller Juliane Snekkestad hadde gjort det slutt.