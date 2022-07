FLYTTER TIL BÆRUM: Kristin Gjelsvik sier hun vil bo nærmere familien sin.

Gjelsvik etter bruddet: − Håndtert alt «riktig»

Kristin Gjelsvik vil ikke vil flytte til Stavanger, men heller bo i Bærum, avslører hun på Instagram.

For to uker siden ble det kjent at Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe Thoresen har gått fra hverandre.

Onsdag la Gjelsvik ut en Instagram-story om at følgerne kunne stille henne spørsmål, noe følgerne ser ut til å ha satt enorm pris på. Det har rent inn med spørsmål til Gjelsvik.

På Instagram skriver Gjelsvik onsdag at Stavanger utgår, og begrunner det med at det hadde blitt komplisert siden hun fortsatt er på Østlandet, og i tillegg har med seg sønnen.

DELER PÅ INSTAGRAM: Gjelsvik svarer på spørsmål fra følgerne sine onsdag.

Istedenfor flytter hun til Bærum.

– Dette for å komme nærmere mamma og Jon (mormor og bestefar), samt onkel og tante til Falk.

Hun skriver at hun selger huset i Drammen i august, og har funnet en barnehage til sønnen i Bærum.

– Jeg vet at han kommer til å elske den nye tilværelsen.

Flere av følgerne til Gjelsvik var også nysgjerrige på om det gikk fint med henne i denne tøffe tiden etter bruddet.

– Det går etter forholdene så bra som det kan gå, og det er fordi jeg har jobbet mye med meg selv gjennom denne prosessen.

– Det har krevet mye, men jeg har hatt de riktige verktøyene på hånden, og håndtert alt «riktig».

ÅPEN: Gjelsvik forteller om tiden etter bruddet på sosiale medier.

Hun belyser også viktigheten av å jobbe med seg selv underveis, og at det gir en annen forståelse og tilnærming til det hele.

– Det for meg har vært gull verdt.

Gjelsvik skriver at hun vil dele mer om viktigheten av å jobbe med seg selv i nærmeste fremtid.

Både Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe Thorsen er tilknyttet MAX Social. MAX Social er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.