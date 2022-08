Her er deltagerne i «Skal vi danse: all stars»

BJØRVIKA (VG) I år blir det gamle vinnere, finalister og publikumsfavoritter som skal innta «Skal vi danse»-parketten. Vinner av første sesong, Katrine Moholt, er blant deltagerne.

– Vi har så store nyheter at jeg nesten sprekker, sa programleder Anders Hoff under presentasjonen.

Tidligere i år ble det kjent at det blir endringer i årets «Skal vi danse», og at TV 2 skal lage en «allstar»-sesong.

Programleder gjennom ti sesonger, Katrine Moholt, går inn som deltager i årets sesong.

– Jeg kunne ikke si nei til det morsomste jeg har gjort, sa Moholt om årets deltagelse.

Ny programleder i år sammen med Anders Hoff er Helene Olafsen.

– Dette er litt rart. Du står her, og jeg står her, sa Olafsen til Moholt under presentasjonen.

I år blir det også et gjensyn med flere proffdansere: Blant annet gjør Egor Filipenko og Nadya Khamitskaya comeback, som skal danse med henholdsvis Katrine Moholt og Nathan Kahungu, i tillegg til programleder Olafsens egen forlovede, Jørgen Nilsen. Nilsen skal danse med Agnete Saba.

Dette blir den 18. sesongen av programmet. Siden starten i 2006 har nærmere 200 kjendiser svinget seg over dansegulvet.

Hvem som skal være med, har hittil vært hemmelig, men fra klokken 11.00 tirsdag formiddag ble deltagerne presentert på Clarion Hotel i Bjørvika i Oslo.

COMEBACK: Katrine Moholt tar programlederpause og blir deltager igjen i årets «allstar»-sesong av «Skal vi danse».

Her er alle årets deltagere:

* Katrine Moholt (vinner 2006)

* Cengiz Al (annenplass 2017)

* Triana Iglesias (fjerdeplass 2009)

* Victor Sotberg (tredjeplass 2019)

* Agnete Saba (vinner 2014)

* Lasse Matberg (vant italienske skal vi danse 2019)

* Martine Lunde (tredjeplass 2018)

* Nathan Kahungu (annenplass 2020)

* Iselin Guttormsen (trakk seg etter brudd i ankel 2021)

* Kari Traa (annenplass 2011)

* Eirik Søfteland (vinner 2013)

* Alexander Hetland (vinner 2019)

* Jørgine Vasstrand (annenplass 2019)

I år skal «Skal vi danse»-deltagerne danse foran 1000 publikummere i H3 Arena på Fornebu, ifølge programleder Anders Hoff. Proffdanserne har til sammen 53 sesonger med erfaring. Til sammen blant kjendiser og dansere i årets sesong er merittene som følger: fem tredjeplasser, syv annenplasser og 12 førsteplasser.

Blant endringene i år er det at en deltager skal sendes ut allerede i første program ettersom det er 13 deltagere og 12 episoder.

«Skal vi danse: all stars» har premiere på TV 2 lørdag 27. august.

SAMME DOMMERE: Her fra sesongen i 2021, hvor Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde var dommere.

