Disse deltar i «Skal vi danse: all stars»

BJØRVIKA (VG) Denne høsten skal tidligere «Skal vi danse»-deltagere konkurrere mot hverandre. Vinner av første sesong, Katrine Moholt, er blant deltagerne - og ser ikke for seg at hun returnerer som programleder neste år.

– Vi har så store nyheter at jeg nesten sprekker, sa programleder Anders Hoff under presentasjonen.

Tidligere i år ble det kjent at det blir endringer i årets «Skal vi danse», og at TV 2 skal lage en «allstar»-sesong.

Blant deltagerne som skal være er Jørgine Vasstrand, Cengiz Al, Triana Iglesias og Alexander Hetland.

I tillegg går programleder gjennom ti sesonger, Katrine Moholt, inn som deltager.

– Jeg kunne ikke si nei til det morsomste jeg har gjort, sier Moholt om årets deltagelse.

Moholt om fremtiden: – Gira på litt nye utfordringer

Til VG sier hun at hun ikke kan vente med å komme i gang.

– Tenkt at jeg får oppleve dette igjen, sier hun.

Moholt har vært programleder gjennom ti sesonger. I år synes hun det er greit å ikke ha denne rollen.

– Det blir helt nydelig. Tenk å ikke ha det ansvaret, for det er et stort ansvar å stå lede «live» i time etter time hver eneste uke i så mange uker.

– Du har jo vært ansiktet til «Skal vi danse» gjennom ti sesonger, du ser for deg å komme tilbake neste år elle?

– Nei, nå tenker jeg at ringen er sluttet. Når jeg får lov til å danse nå så er jeg gira på litt nye utfordringer når jeg har vært programleder så lenge.

DANSE-COMEBACKE: Egor Filipenko og Katrine Moholt skal danse sammen denne sesongen.

– Jeg er veldig sånn som lever her og nå, og tenker alt til sin tid. Det er et veldig krevende konsept, jeg har små barn og tenker at det kan jo bli litt deilig med helgefri også.

– Så du synes dette er en fin avslutning på «Skal vi danse» for deg?

– Det syns jeg, det føles sånn.

Men ingenting er bestemt, sier hun.

– Det må jo TV 2 svare for, men for min egen del tenker jeg at så kult det er å få danse nå. Og det å gi stafettpinnen over til Helene synes jeg er en fin greie.

1 / 13 Jørgine Vasstrand kom på andreplass i 2019 Alexander Hetland Eirik Søfteland (vinner 2013) Kari Traa kom på andreplass i 2011. Iselin Guttormsen gjør comeback etter at hun trakk seg etter brudd i ankel i 2021. Her Martine Lunde, som kom på tredjeplass i 2018. Lasse Matberg, som vant italienske skal vi danse i 2019 Nathan Kahungu kom på andreplass i 2020. Agnete Saba, som vant 2014-sesongen Victor Sotberg er med i årets sesong, som kom på tredjeplass i 2019. Cengiz Al, som kom på andreplass i 2017. Triana Iglesias, hun var med i 2009. Ny programleder i år sammen med Anders Hoff er Helene Olafsen. Her med Katrine Moholt, som i år skal være deltager. forrige neste fullskjerm Jørgine Vasstrand kom på andreplass i 2019

Ny programleder i år sammen med Anders Hoff er Helene Olafsen.

– Dette er litt rart. Du står her, og jeg står her, sa Olafsen til Moholt under presentasjonen.

I år blir det også et gjensyn med flere proffdansere: Blant annet gjør Egor Filipenko og Nadya Khamitskaya comeback, som skal danse med henholdsvis Katrine Moholt og Nathan Kahungu, i tillegg til programleder Olafsens egen forlovede, Jørgen Nilsen. Nilsen skal danse med Agnete Saba.

Dette blir den 18. sesongen av programmet. Siden starten i 2006 har nærmere 200 kjendiser svinget seg over dansegulvet.

Hvem som skal være med, har hittil vært hemmelig, men fra klokken 11.00 tirsdag formiddag ble deltagerne presentert på Clarion Hotel i Bjørvika i Oslo.

Alle deltagerne i «Skal vi danse: all stars». Årets deltagere er Katrine Moholt, Cengiz Al, Triana Iglesias, Victor Sotberg, Agnete Saba, Lasse Matberg, Martine Lunde, Nathan Kahungu, Iselin Guttormsen, Kari Traa, Eirik Søfteland, Alexander Hetland og Jørgine Vasstrand.

Her er alle årets deltagere:

COMEBACK: Katrine Moholt tar programlederpause og blir deltager igjen i årets «allstar»-sesong av «Skal vi danse».

I år skal «Skal vi danse»-deltagerne danse foran 1000 publikummere i H3 Arena på Fornebu, ifølge programleder Anders Hoff. Proffdanserne har til sammen 53 sesonger med erfaring. Til sammen blant kjendiser og dansere i årets sesong er merittene som følger: fem tredjeplasser, syv annenplasser og 12 førsteplasser.

Blant endringene i år er det at en deltager skal sendes ut allerede i første program ettersom det er 13 deltagere og 12 episoder.

«Skal vi danse: all stars» har premiere på TV 2 lørdag 27. august.

SAMME DOMMERE: Her fra sesongen i 2021, hvor Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde var dommere.

