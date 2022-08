Deltagerne i «Skal vi danse: all stars» presenteres

BJØRVIKA (VG) I år blir det gamle vinnere, finalister og publikumsfavoritter som skal innta «Skal vi danse»-parketten. Vinner av første sesong, Katrine Moholt, er blant deltagerne.

– Vi har så store nyheter at jeg nesten sprekker, sier programleder Anders Hoff under presentasjonen.

Programleder gjennom ti sesonger, Katrine Moholt, går altså inn som deltager i årets sesong.

– Jeg kunne ikke si nei til det morsomste jeg har gjort, sier Moholt om deltagelsen.

Programleder i år sammen med Anders Hoff er Helene Olafsen.

– Dette er litt rart. Du står her, og jeg står her, sier Olafsen til Moholt.

Tidligere i år ble det kjent at det blir endringer i årets «Skal vi danse», og at TV 2 skal lage en «allstar»-sesong.

Dette blir den 18. sesongen av programmet. Siden starten i 2006 har nærmere 200 kjendiser svinget seg over dansegulvet.

Hvem som skal være med, har hittil vært hemmelig, men fra klokken 11.00 tirsdag formiddag presenteres deltagerne på Clarion Hotel i Bjørvika i Oslo.

Dette er årets deltagere:

* Katrine Moholt (vinner - 2006)

«Skal vi danse: all stars» har premiere på TV 2 lørdag 27. august.

SAMME DOMMERE?: Her fra sesongen i 2021, hvor Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde var dommere.

