MISTET LIVET: Anne Heche overlevde ikke skadene hun pådro seg da hun kjørte bilen inn i et hus i voldsom fart sist helg.

Anne Heche er død: − Hun var modig og fryktløs

Hollywood-stjernen Anne Heche (53) overlevde ikke den voldsomme bilulykken sist søndag. Nå hylles hun av sine eksmenn i sosiale medier.

Anne Heche ble 53 år gammel.

Allerede fredag morgen ble det i en uttalelse fra familien klart at skuespilleren trolig ikke ville overleve skadene etter kollisjonen sist helg.

– Som følge av ulykken, har Anne Heche fått en kritisk hjerneskade, og er fremdeles i koma. Hun er ikke forventet å overleve, het det i en uttalelse fra hennes familie og nærmeste venner.

Til nettavisen TMZ bekrefter Heches talsperson at den amerikanske skuespilleren er hjernedød, noe som ifølge loven i California er definisjonen på å være død.

– Min bror og jeg har mistet vår mor. Etter seks dager med nesten uvirkelige følelsesmessige svingninger, sitter jeg igjen med en dyp, ubeskrivelig sorg, sier Heches eldste sønn Homer ifølge People Magazine.

Skuespilleren delte flere bilder av seg og sønnene på sosiale medier. Det siste la hun ut for 13 uker siden med hashtagen «#luckiestmom» – som på norsk betyr «den heldigste mammaen».

– I dag mistet vi et sterkt lys, en snill og mest gledelig sjel, en kjærlig mor og en lojal venn, skriver en representant for familien i en uttalelse, ifølge People.

Familiens representant bekrefter ovenfor People at Heche er død i henhold til loven i California, og sier at hjertet hennes fortsatt slår ved hjelp av maskiner i påvente av en donor-match.

Hjernedød er et permanent bortfall av alle hjernens funksjoner og personen er fullstendig bevisstløs, ifølge store medisinske leksikon.

Holdt kunstig i koma

Heche har ligget i koma som følge av hjerneskadene hun pådro seg under ulykken, der hun braste ti meter inn i et hus sist søndag.

Ettersom hun er organdonor har hun blitt kunstig holdt i live i påvente av å finne pasienter som kan overta vitale organer fra kroppen hennes.

– Hun så det å spre godhet og glede som sitt livsverk. Særlig flyttet hun grensene for aksept for hvem en elsker. Hun vil bli husket for sin modige oppriktighet og sårt savnet for sitt lys, heter det i uttalelsen fra familien.

PARTNERE: I tre år var Anne Heche kjæreste med talkshow-verten Ellen DeGeneres. Dette bildet er tatt i 1998.

Ved siden av sin omfattende skuespillergjerning er Anne Heche også kjent som partneren til Ellen DeGeneres i en treårsperiode fra 1997 til 2000.

DeGeneres uttrykker sin sorg etter det ble kjent at Heche ikke overlevde:

«Dette er en trist dag. Jeg sender all min kjærlighet til Annes barn, familie og venner», skriver hun på Twitter og i en Stories-post på Instagram.

Torsdag kveld bekreftet politiet at stjernen var påvirket av narkotika under kollisjonen. Et mannskap på 59 brukte over en time på å slukke brannen i huset bilen kolliderte med, samt bilen selv. Ifølge brannvesenet brøytet Heches blå Mini Cooper seg hele ti meter inn i huset.

Heche var kjent fra filmer som «Donnie Brasco» (1997), «Wag The Dog» (1997) og nyinnspillingen av «Psycho» (1998), samt TV-serien «Men in Trees» (2006–2008) der hun spilte hovedrollen. Hun hadde også en gjesterolle i syv episoder av «Ally McBeal».

Sistnevnte serie ble for øvrig gjennombruddet til Heches tidligere partner Ellen DeGeneres’ nåværende kone, Portia de Rossi.

Turbulent barndom

Anne Heche hadde en turbulent barndom og bakgrunn. I et intervju med CNNs Larry King i 2001, i forbindelse med hennes memoarbok «Call Me Crazy», fortalte hun blant annet åpent om hvordan hennes far misbrukte henne seksuelt helt frem til han døde av aids da Heche var 13 år gammel.

ORGANDONOR: Som organdonor holdes Anne Heche kunstig i live inntil sykehuset har funnet en match. Ifølge lovgivingen i California er hun definert som død.

Anne Heche var yngst i en søskenflokk på fem. Nå er fire av dem døde. Søstrene Susan og Cynthia døde av henholdsvis hjernekreft og hjertefeil, mens broren Nathan døde 18 år gammel i en bilulykke bare tre uker etter at faren døde.

Ved flere anledninger har Anne Heche sagt at brorens død var et selvmord, ikke at han sovnet bak rattet og forårsaket en stygg ulykke.

Nå – snart 30 år senere – er Anne Heche selv død i en stygg bilulykke.

Hylles av eksmannen

Fredag kveld norsk tid har Heches tidligere ektemann og skuespillerkollega James Tupper lagt ut en ny Instagram-melding.

– Elsker deg for alltid, skriver Tupper.

Meldingen avsluttes med et hjerteemoji og viser et utvisket bilde av Anne Heche.

Det tidligere paret har sønnen Atlas Heche Tupper (13) sammen. Heche har også sønnen Homer Laffoon (20) fra et tidligere forhold.

Tuppers forrige Instagram-post vider et bilde av Heche som holder rundt Homer. Eksmannen kaller henne i dette innlegget en «nydelig kvinne, skuespiller og mor».

Takk er for støtten

Lørdag hyllet Heches første eksmann Coleman «Coley» Laffoon henne i en videomelding på Instagram.

– Jeg elsket henne og savner henne, og det kommer jeg alltid til å gjøre, uttrykker Laffoon.

Han understreker i videomeldingen at dødsfallet er tøft å takle for familien og for Heches eldstesønn Homer, men at de skal klare seg. Laffoon takker videre for all støtte.

Om ekskonen er han full av lovord:

– Jeg liker å tenke at hun er fri nå, fri for smerte og at hun trives og erfarer hva det enn er som er det neste på reisen hennes. Hun hadde mye å si. Hun var modig og fryktløs, elsket vikrelig hardt og var aldri redd for å la oss vite hhva hun tenkte og trodde på, sier Laffoon.

– Det var alltid kjærlighet, det handlet alltid om kjærlighet. Så farvel, kjære Anne. Elsker deg, takk. Tusen takk for alle gode stunder, det var så mange av dem. Møter deg på den andre siden, og i mellomtiden tar jeg var på sønnen vår. Han vil klare seg flott. Elsker deg, sier en tydelig sorgpreget Laffoon.

En av skuespillerens venninner, Nancy Davis, minnes Heche med følgende Instagram-hyllest:

– Himmelen har fått en ny engel. Min kjærlighetsfulle, snille, morsomme, elskverdige og vakre venn @anneheche har reist til himmelen, skriver Davis.

– Jeg kommer til å savne henne fryktelig og holder av de alle de vakre minnene vi har delt. Anne var alltid den snilleste, mest omsorgsfulle personen som alltid fikk ut det beste i meg, hyller hun den avdøde skuespilleren.

