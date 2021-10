PERSONLIG FARVEL: For Kjersti Holmen sin familie vil seremonien i kirken være et personlig farvel med en kjær mor og svigermor, bestemor, søster, tante, familiemedlem og venn, skriver begravelsesbyrået i en pressemelding.

Kjersti Holmen bisettes: − Nå er denne diamanten for alltid borte

Mange hadde møtt opp i Frogner kirke i Oslo for å ta et siste farvel med Kjersti Holmen som døde natt til søndag 26. september. Holmen ble 65 år gammel.

Den folkekjære skuespilleren døde på Økernhjemmet i Oslo. Hun hadde da vært syk i lengre tid, og sovnet stille inn, ifølge NRK.

Prest John Egil Rø fortalte de fremmøtte i Frogner kirke i Oslo at det var mye kjærlighet og pasjon i Kjersti Holmens liv.

– Kjersti var ikke en selvbevisst diva, var egentlig en beskjeden skuespiller som ikke helt forsto den store interessen omgivelsene viste for henne. Nå er denne diamanten for alltid borte, sier Rø.

Ellen Horn, på vei inn i Frogner kirke, sier til VG at denne dagen måtte komme.

– Kjersti har vært syk i ti år, nå fortjente hun å slippe, sier Horn.

Blant de mange som er kommet for å vise Holmen den siste ære, er også hennes nære venninne Guri Schanke som kom til kirken sammen med Elisabeth (Bettan) Andreassen.

– Dette er en vemodig dag, og det er fint å få hedre henne, sier Schanke som har fulgt Kjersti Holmen hele veien.

– Vi skal feire Kjersti og hennes liv i dag. Hennes reise ut av livet er nå slutt, sier skuespiller Per Christian Ellefsen.

Utenfor kirken var også Sven Nordin.

– Det er en trist dag for Kultur-Norge. Kjersti var en ener. Ingen over, ingen ved siden, sier Nordin.

Skuespiller Kim Haugen kom sammen med kona Nadia Hasnaoui.

– Dette er en veldig trist dag. Det er lett å si pene ting om folk som er døde men Kjersti var helt fantastisk, sier Haugen.

Blant de fremmøtte var også skuespiller Helge Jordal.

– Dette er helt forferdelig. Hun hadde så mye hun kunne ha gjort. Det er godt for meg å være her i dag for å kunne hedre henne, sier Jordal til VG.

TAR FARVEL: Lise Fjellstad

Lise Fjellstad mener Kjersti Holmens skuespiller-skikkelser vil leve videre i minnene til alle som opplevde henne på scenen.

– Kjersti lever jo ikke lenger, men de skikkelsene hun har skapt kommer til å leve lenge i oss.

– Hun var en av de mest talentfulle vi hadde. Et usedvanlig talent, sier skuespiller Ingar Helge Gimle.

Det er plass til 800 personer Frogner kirke, men ifølge daglig leder i Jølstad begravelsesbyrå Jan Willy Løken er det usikkert hvor mange som kommer.

– Siden det ikke lenger er restriksjoner for antall i seremonier eller påmelding som følge av krav om registrering av fremmøtte, er det vanskelig å svare på, skriver Løken i en e-post til VG mandag morgen.

I en pressemelding sendt ut i forrige uke skriver Løken følgende:

«For Kjersti Holmen sin familie vil seremonien i kirken være et personlig farvel med en kjær mor og svigermor, bestemor, søster, tante, familiemedlem og venn. Den siste delen av livet levde Kjersti Holmen av helsemessige årsaker tilbaketrukket fra offentligheten. Familien ønsker heller ingen eksponering i tilknytning til seremonien, slik at denne kan avholdes i hennes ånd».