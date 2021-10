PÅ DEN RØDE LØPEREN: Her er Emma Raducanu (18) på premieren til den nye James Bond-filmen «No time to die».

Stjerneskuddet er Diors nye ansikt

Tennisstjernen Emma Raducanu (18) er blitt Diors nye ambassadør bare en måned etter at hun overraskende vant US Open.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det britiske stjerneskuddet skal representere det franske motehuset både når det gjelder klær, hudpleie og kosmetikk, melder CNN.

På verdenspremieren for James Bond -filmen «No Time to Die» i forrige måned, stilte Raducanu i en kjole i gresk stil kreert av Diors Maria Grazia Chiuri, designeren av Cruise 2022-kolleksjonen.

I et intervju med britiske Vogue ga hun uttrykk for hvordan det hadde vært.

– Det føltes himmelsk. Å kunne gå i en slik kjole, laget med all Dior-magien, var en helt unik opplevelse. De detaljerte broderiene var eksepsjonelle, og jeg var veldig beæret over å kunne gå på min første filmpremiere i den.

Raducanu var ranket som nummer 338 i tennisverden og sjokkerte alle da hun spilte seg til fjerde runde i Wimbledon. Og i september gikk hun av med seieren i US Open.

TENNISSTJERNEN: Her spiller Emma Raducanu på Indian Wells Tennis Garden i California, USA, tidligere denne måneden.

– Jeg visste at jeg måtte grave dypt, men jeg visste jeg kom til å beholde roen og holde meg i øyeblikket i de tøffe periodene av finalen, sa Raducanu til arrangøren etter den sensasjonelle triumfen. Hun var også rask med å takke teamet hun hadde med seg, og det entusiastiske publikumet.

– Tusen takk for at dere fikk meg til å føle meg hjemme her, helt fra første kvalikkamp til finalen, sa hun til Reuters.

Raducanu blir 19 år i november.