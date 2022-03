Her fra teknologimessen i LA i 2019.

Twitch skal utestenge «skuespillere»

Plattformen tar grep mot det de kaller «skadelige streamere».

VG skrev i går om falske kontoer på TikTok. Enkelte har brukt videoer som tilsynelatende skal være fra Ukraina-krigen til å samle inn penger.

Også på Twitch merker de problemet med falsk informasjon, der enkelte streamere kan nå ut veldig bredt og overbevisende med sine budskap.

Stor skade

– Vi er stolte av at Twitch kan føre folk sammen, men folk som sprer falsk og skadelig informasjon har ikke noen plass her, skriver selskapet i et innlegg.

Selv om det ikke er et utbredt problem på plattformen, kan disse individene skape stor skade hvis de slippes til, mener Twitch.

Plattformen har derfor endret «spam, svindel og ondsinnet oppførsel»-politikken for å stoppe skuespillere som driver med skadelig desinformasjon, skriver de videre.

Selskapet lover samtidig at dette ikke skal påvirke de som «elsker å bruke tjenesten». Streamerne som skal utestenges er de som gang på gang sprer det som Twitch anser som falsk informasjon, engangstilfeller eller enkeltuttalelser vil ikke bli straffet.

Eksperter

De har rådført seg med flere researchere og eksperter på området for å lære hvordan falsk informasjon kan spre seg på sosiale medier, men er ikke konkrete på hvilke teamer eller saker de vil slå ned på.

I uttalelsen skriver Twitch at de vil reagere mot de som konsekvent deler åpenbart motbevist falsk informasjon, for eksempel konspirasjonsteorier som promoterer vold. De har egne team som skal gå gjennom tilfellene de finner eller som blir rapportert inn.