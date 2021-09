KAN BLI FRI: Britney har fått midlertidig innvilget forespørselen om å avslutte det kontroversielle vergemålet som har gitt faren hennes kontroll over livet hennes i 13 år.

Britneys far fjernes midlertidig som verge

Det kontroversielle vergemålet som har gitt Jamie Spears makt over datterens liv, formue og karriere i 13 år, suspenderes.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag ble en skjebnedag for Britney Spears.

Retten i Los Angeles ga popstjernen medhold i forespørselen om å suspendere faren som hennes verge.

– Den nåværende situasjonen er ikke holdbar, sa Brenda Penny, dommeren ved Stanley Mosk Superior Court, ifølge The New York Times.

Dermed opphører vergemålet midlertidig. Hvorvidt beslutningen blir permanent skal bestemmes under et nytt rettsmøte den 12. november, melder Reuters.

FAR OG DATTER: Jamie og Britney Spears.

Jamie Spears ble utnevnt som datterens verge i 2008, etter at Britney gjennomgikk et mentalt sammenbrudd. I årene som fulgte har han kontrollert Britneys formue, karriere og privatliv.

Vergemålet har fått stor oppmerksomhet etter at Britney i sommer vitnet i retten. Det var første 39-åringen sa offentlig at hun mistrivdes sterkt under farens verge.

Britney har kommet med sterke anklager om at Jamie Spears skal ha opptrådt kontrollerende og hindret henne i å leve som hun selv ville.

Ifølge en fersk New York Times-dokumentar har faren blant annet fått satt opp lydovervåkingsutstyr på soverommet til Britney. Faren avviser anklagene.

I august ble det kjent at faren gikk med på å trekke seg som verge, og i september ba han formelt om at vergemålet skulle avsluttes.

Britneys advokat Mathew Rosengart leverte i forrige uke inn anmodningen om å få fjernet faren som verge innen 29. september.

Begjæringen måtte godkjennes av dommer Brenda Penny for å være rettskraftig.

Ifølge ABC News har det vært et stort press på dommeren, og det var ventet at hun i løpet av onsdagens høring skulle avgjøre om vergemålet skulle avsluttes.

En autorisert regnskapsfører er oppnevnt som midlertidig verge for Britneys formue på rundt 60 millioner dollar, tilsvarende drøyt en halv milliard kroner.

Britney deltok ikke selv i rettsmøtet onsdag.

Utenfor retten hadde aktivister samlet med plakater med påskriften #FreeBritney, for å vise støtte til sangerinnen.

Her kan du se bilder fra demonstrasjonene: