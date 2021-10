RIDDER: Kjendiskokk Bent Stiansen har tidligere vunnet den prestisjetunge konkurransen Bocouse d’Or. Nå er han utnevnt til Ridder av Den franske nasjonale Fortjenesteorden.

Norsk kjendiskokk blir fransk ridder

Kjendiskokk, Bocouse d’Or-vinner og mannen bak Statholdergaarden, Bent Stiansen, har blitt utnevnt til fransk ridder for sitt årelange arbeid for å fremme fransk matkultur.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stiansen har blitt utnevnt til Ridder av Den franske nasjonale Fortjenesteorden. Det skriver den franske organisasjonen Goût de France i en pressemelding.

Ordren, som heter «Ordre National du Mérite» på fransk, begrunnes med Stiansens arbeid for å fremme det franske kjøkkenet i Norge.

– I år utnevnes han til Ridder av Den franske nasjonale fortjenstorden (Ordre National du Mérite), for hans utrettelige kreative arbeid gjennom flere tiår for å gjøre fransk gastronomiske tradisjoner kjent og verdsatt av et større publikum i Norge. Som innehaver av én Michelin-stjerne siden 1998, skriver Goût de France i pressemeldingen.

Ifølge Goût de France har Stiansen banet vei for andre kokketalenter i Norge. Organisasjonen trekker særlig frem Stiansens kunnskapsformidler og praktiske læreevner som skaper «perfekt harmoni mellom franske og norske kulinariske tradisjoner»

Stiansen startet Statholdergaarden i Oslo i 1994. Ett år tidligere vant han den prestisjetunge kokkekonkurransen Bocuse d’Or. I 1998 fikk Statholdergaarden sin første stjerne i den høythengende restaurantguiden til Michelin.