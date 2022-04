BRUDD: David Eriksen og Hedvig Glestad bekrefter begge bruddet på sine instagram-profiler.

Slutt mellom David Eriksen og Hedvig Glestad

David Eriksen (54) og Hedvig Glestad (30) bekrefter bruddet på Instagram.

Kjendismanager David Eriksen, også kjent fra serien «Alle elsker David», skriver på Instagram at det er slutt mellom han og samboeren Hedvig Glestad. Hun deler også nyheten på sin egen Instagram-profil.

«Vi har i løpet av to sesonger av «Alle elsker David» delt hverdagen vår på godt og vondt, og det å vise alle fasetter av livet har vært en viktig faktor for oss. Det skal vi fortsette med, og det er det vi også vil gjøre nå», skriver manageren på Instagram.

«Hedvig og jeg bekrefter at det er slutt mellom oss og at vi har flyttet fra hverandre. Det gjør vondt for oss og familiene våre, men det er det riktige valget vi har tatt»

Han skriver at de to vil fortsette å jobbe sammen, med Hedvig som profil i Eccentric People og han som manager.

«Det er kun kjærlighet mellom oss, og vi respekterer hverandre som tidligere kjærester, kollegaer og som gode venner».

Glestad skriver på Instagram at de går fra hverandre som gode venner og legger til følgende:

«David vil alltid ha en liten del av hjertet mitt, sammen med den nydelige familien hans som jeg er blitt så glad i».

David Eriksen og Hedvig Glestad har tidligere fått mye oppmerksomhet som par, blant annet på grunn av aldersforskjellen som de snakker om i denne videoen:

VG har kontaktet dem begge. David Eriksen sier han ikke har noe mer å legge til utover det som står i Instagram-innlegget.