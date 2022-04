Erland Bakke er tiltalt for uriktig forklaring. Mads Hansen er fornærmet i saken.

Rettssak onsdag: Mads Hansen med erstatningskrav mot Erland Bakke

Mads Hansen sier han har hatt advokatutgifter på nesten 200.000 kroner i konflikten med Erland Bakke.

Erland Bakke, tidligere kjendismanager, er tiltalt for uriktig forklaring og dokumentfalsk.

Onsdag og torsdag går rettssaken i Oslo tingrett. Flere vitner vil forklare seg om e-posten påtalemyndigheten mener Bakke forfalsket våren 2020.

I påtalemyndighetens bevisoppgave kommer det frem at VGTV- og TV 2- profil Mads Hansen (38), som er fornærmet i saken, vil fremme et erstatningskrav mot Erland Bakke.

– Jeg har hatt advokatutgifter på nesten 200.000 kroner – alt på grunn av at jeg kritiserte Erland Bakke på Instagram og at han gikk til søksmål mot meg. Jeg har heldigvis hatt økonomi og overskudd til å stå i saken – det er det nok ikke alle som har hatt i en sånn sak, sier Hansen til VG.

Han sier at han ikke har noen rolle i saken, annet enn at han juridisk har fått status som fornærmet.

Erstatningskravet vil tilsvare summen av alle advokatutgifter som har kommet som følge av det påtalemyndigheten sier er en forfalsket e-post, ifølge Hansen.

– Derfor er det med erstatningskravet ganske uviktig for meg. Dette er i utgangspunktet en straffesak med påtalemyndigheten mot Erland Bakke.

Info Bakke er tiltalt for overtredelse av følgende paragrafer: Straffeloven 221 første ledd: For skriftlig å ha gitt uriktige opplysning til retten Straffeloven 361 første ledd bokstav a: For å ha ettergjort eller forfalsket et dokument, eller anskaffet et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket. Straffeloven 361 første ledd bokstav b: For rettstridig å ha brukt et ettergjort eller forfalsket dokument og latt det fremstå som ekte eller uforfalsket. Vis mer

Nektet for å ha sendt e-posten

I desember i fjor fortalte VG at Oslo politidistrikt åpnet etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse mot kjendismanager Erland Bakke. Bakke ble anklaget for å ha fabrikkert en e-post i forbindelse med et søksmål mot Mads Hansen.

E-posten skulle være fra Playboy-modell Amalie Olufsen (24), som en kort periode samarbeidet med Bakke. Den skulle dokumentere at manageren hadde tapt en klient – og dermed penger – på grunn av kritikk fra Hansen i sosiale medier.

Men Olufsen nekter for at hun noensinne har skrevet eller sendt e-posten.

VG kontaktet Bakke for en kommentar da tiltalen ble kjent. Bakke henviste den gang til en artikkel i Dagbladet, der han sa følgende:

– Politiet mener jeg har gjort noe ulovlig, noe jeg er uenig i. Men denne uken konkluderte politiet med tiltale og rettssak.

E-POSTEN: Slik ble e-posten presentert i et skriv til forliksrådet.

Bakke: – Ingen tillit til VG

VG kontaktet Bakkes advokat, Jan Erik Teigum, som ikke ville kommentere saken før rettssaken. VG har stilt Erland Bakke de samme følgende spørsmål om saken onsdag:

– Ønsker du å kommentere hvordan du stiller deg til tiltalen?

– Ønsker du å kommentere hvordan du stiller deg til erstatningskravet som fremmes torsdag?

Bakke svarer følgende i en e-post:

– Som jeg har kommentert tidligere er dette en sak som omhandler VG, en sak som VG beklaget og VG sine arbeidstagere. I lys av hva som har kommet frem i Bernt Hulsker-saken og hvordan VG håndterer saker med sine egne arbeidstagere har jeg dessverre ingen tillit til VG og deres dekning av denne saken. VG har flere saker til behandling i PFU (Pressens Faglige Utvalg) grunnet håndtering av sine blandinger av kommersielle og redaksjonelle arbeidstagere.

En dørvakt på et utested i Oslo sa forrige uke til TV 2 at han har anmeldt VGTV-profil Bernt Hulsker (44) etter en jobbfest. Saken er overført til hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt.

Torsdag ettermiddag skrev TV 2 at Hulsker skal inn til avhør og at han anklages blant annet for rasistiske ytringer.

Hulsker har via sin manager Vilde Kristine Darvik sagt til TV 2:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang. Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden.»

– Mener å kunne bevise straffskyld

Første vitne i rettssaken onsdag er Playboy-modell Amalie Olufsen. Senere samme dag, vitner advokat John Christian Elden.

Elden bisto Bakke i søksmålet mot Mads Hansen, og leverte inn forliksklagen til forliksrådet på vegne av Bakke. Der var e-posten OIufsen sier hun aldri har sendt, vedlagt som dokumentasjon. Elden er ikke lenger Bakkes advokat i saken.

Henrik Nicolaisen Kveine er politiadvokat i saken.

– Påtalemyndigheten mener å kunne bevise straffskyld i henhold til tiltalepostene som fremgår av tiltalen, sier politiadvokaten.

Han sier han ikke kan gå inn på forklaringene i avhør. Kveine informerer om at dokumentforfalskning og uriktig forklaring til retten har en øvre strafferamme på fengsel inntil to år.

– Er det riktig at saker om uriktig forklaring sjelden går for retten?

– Det har du nok rett i.

Mads Hansens bistandsadvokat er Constance Jessen Holm i Lund & Co. Hun har ingen kommentar til saken på dette tidspunktet.

VG omtalte konflikten i en lengre artikkel om Bakkes forretningspraksis i oktober i fjor.

Bakke meldte på Facebook 11. mars at han ga seg som manager.

