DELTE «DMs»: Noah Schnapp (17) er aktiv på TikTok og delte en video der Doja Cat (26) spurte om kontaktinformasjon til medskuespilleren Joesph Quinn.

«Stranger Things»-stjernen beklager til Doja Cat

– Folk gjør en så stor sak ut av alt når det er på internett, sier Noah Schnapp om privatmeldingene med Doja Cat, som han delte på TikTok.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Noah, kan du be Joseph ta kontakt? Eller vent. Har han kjæreste?, skal artisten Doja Cat (26), ha spurt Noah Schnapp (17) i en privatmelding, ifølge The Independent.

Hun refererte til kollegaen hans Joseph Quinn, som spiller Eddie Munson i den fjerde sesongen av «Stranger Things».

Schnapp delte så privatmeldingene mellom de to på TikTok og skrev under videoen «Tørste Doja», ifølge avisen.

Tiktoken ble etter hvert slettet, men fikk massiv respons blant brukere verden over, etter at artisten kommenterte hva hun syntes om at 17-åringen publiserte meldingene.

GRAMMY: 26 år gamle Doja cat, som egentlig heter Amala Ratna Zandile Dlamini, er kjent for sangen «Woman» blant annet.

Mistet følgere

Artisten ble veldig skuffet over skuespilleren. Hun skal blant annet ha kommentert at det var «sosialt uvitende» og «borderline slangete»-gjort av han.

Ifølge The Independent mistet Doja Cat 200.000 følgere, sannsynlig på grunn av kommentarene hennes om 17-åringen.

Men nå har Schnapp bedt om unnskyldning.

I en ny TikTok-video av seg selv, med musikken til Doja Cat i bakgrunnen, skriver han i kommentarfeltet:

– Folkens, alt går bra. Jeg har sagt unnskyld, jeg følger henne fortsatt og elsker musikken hennes.

– Veldig useriøs på sosiale medier

Til bransjemagasinet Variety sier Schnapp at han ikke tenker over hva han legger ut på sosiale medier.

– Jeg er veldig useriøs på sosiale medier og ganske tullete, så jeg postet det uten å tenke for mye på det, men det såret tydeligvis følelsene hennes. Så, som jeg burde, ba jeg om unnskyldning, og hun sa det gikk helt greit.

Han beklager reaksjonen sin.

– Jeg elsker henne. Jeg er den største fanen av musikken hennes, og det fortalte jeg til henne. Hun er forbildet mitt, sier han, og legger til at:

– Folk gjør en så stor sak ut av alt når det er på internett, men i virkeligheten er det noe som varer bare i to minutter, sier han til bransjemagasinet.

«STRANGER THINGS»: Skuespillerne Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Millie Bobbie Brown, Sadie Sink, Finn Wolfhard og Noah Schnapp helt til høyre, som spiller Will Byers i serien.

Liker å komme i kontakt med fansen

Han forteller til Variety at han vil si at han er den mest aktive på sosiale medier blant skuespillerne i «Stranger Things».

– Jeg er i god kontakt med fansen min. Jeg elsker det. Alle støtter meg så mye. Sosiale medier er en fin måte å få kontakt med dem på, og selv om de vet alt om meg, er det greit, fordi fansen min er fantastisk og superbeskyttende, forteller han.

Han forteller om da han var i Paris og ikke fant moren sin blant mange folk.

– Hun var borte i mengden av fans. Jeg tenkte «Herregud, hvor er moren min? Folkens, vi må stoppe. Jeg finner henne ikke.»

Da hadde fansen hjulpet til, ifølge skuespilleren.

– Alle ryddet vei og sa: «Noahs mor! Hun må inn i bilen! Stopp alle!», sier han.

– Det er virkelig som en familie, avslutter Schnapp.