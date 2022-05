PUNGET UT: NRK kjøpte denne villaen til 16 millioner i fjor. De opplyser at de i ettertid har brukt cirka 3,5 millioner til oppussing, samt over én million for å reparere to vannskader.

Millionsmell for NRKs reality-villa

Vannskader på gaminghuset til NRK har kostet statskanalen over én million. Nå har de rettet et pengekrav mot tidligere eiers forsikringsselskap for samme beløp.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det siste året har NRK jobbet med prosjektet LL35: Et gaminghus hvor tre profiler skal bo, leve og spille, mens alt streames 24 timer i døgnet på streamingplattformen Twitch. En av profilene er tidligere «Ex on the beach» og «Paradise Hotel»-profil Pierre Louis.

Boligen de skal filmes fra er på 200 kvadratmeter og ligger på Ljan i Nordstrand bydel i Oslo – en arkitekttegnet villa som NRK kjøpte for 16 millioner forrige sommer.

Siden den gang har statskanalen brukt cirka 3,5 millioner på oppussing, opplyser Harald Haugerud i NRK eiendom til VG.

To vannskader har i tillegg ført til en kostnad på ytterligere 1,1 millioner kroner, ifølge Haugerud. Nå har NRK fremmet en sak mot eierskifteforsikringsselskapet til tidligere eier for å kreve tilbake samme beløp.

VG har vært i kontakt med advokat Jørgen Sunde i eierskifteforsikringsselskapet.

– Vi kan bekrefte at det er tegnet en boligselgerforsikring hos Anticimex forsikring på denne eiendommen. Utover det har vi ingen kommentar, skriver han i en e-post.

OVERVÅKES: E-sportsreporter Donya Jabari og reality-kjendis Pierre Louis er to av personene som skal bli filmet 24 timer i døgnet i boligen. Youtuber Jonas Lihaug skulle opprinnelig være med, men på grunn av forsinkelser i prosjektet er han allerede ferdig i huset.

Har kostet over 20 mill.

Boligen er fra 1986. Ifølge Haugerud har NRK renovert tre bad, kjøkken og teknisk anlegg. Gulv- og veggflater er malt, i tillegg at det er blitt installert varmepumper i boligen.

De har også installert en stor teknisk installasjon i boligen, for å kunne filme og følge profilenes bevegelser til enhver tid.

«NRK anser dette som investeringer i boligen og at dette øker boligen sin verdi tilsvarende» står det i et innsynskravet VG først fikk fra NRK.

– Boligen på Ljan har nå kostet dere over 20 millioner. Hvordan kan dere være sikre på at dette er en bolig dere vil få solgt til en høyere pris i fremtiden?

– Vi er ikke sikre på vi få en høyere pris i fremtiden. Det kan hende at vi får en lavere pris. Det er en av grunnene til vi foretrekker å leie, sier Haugerud i NRK eiendom.

– Ikke et alternativ

Haugerud opplyser at NRK primært ikke ønsker å eie boligeiendom.

– Hvorfor valgte dere da å kjøpe denne eiendommen til 16 millioner?

– Det var for svare på det redaksjonelle behovet, som gjorde at det var et begrenset utvalg av boliger som ville være aktuelle. NRK vil ha behov for å gjøre tilpasninger av boligen samt at det er en stor teknisk installasjon, blant annet 50 kameraer. Basert på dette anså vi leie, som lite aktuelt.

– Er det allmennkringkasters oppgave å investere i eiendom på denne måten?

– Leie var ikke et alternativ. Vi har ikke kjøpt denne boligen med formålet å investere, men for å fylle et redaksjonelt behov. Vi håper at vi få igjen mest mulig av det som er investert i boligen, men det er som sagt ikke sikkert. Som tidligere sagt så ønsker NRK primært ikke og eie boligeiendom så indirekte ser vi ikke det som vår rolle.

I desember 2012 kjøpte NRK en bolig på Røa for 9,1 millioner kroner. Boligen har blitt brukt til innspilling av serien «Side om Side».

Henning Lauridsen i Eiendeom Norge har på et generelt grunnlagt gjort et grovt verdianslag på huset for VG. Han anslår at verdien i dag ligger et sted mellom 15 og 18 millioner kroner.

– Når NRK en gang selger «Side om Side»-huset, som vi kjøpte i 2012, så er det sannsynlig at vi får en høyere pris enn huset kostet i 2012 om det skulle bli solgt nå, sier Haugerud i NRK om boligen.