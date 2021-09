forrige



«Skal vi danse»: − Hva har du spist til frokost i dag?

– Hva har du spist til frokost i dag?, spurte dommer Merete Mørk Lingjærde, som var imponert over fremgangen til skihopper Maren Lundby.

Morten Hegseth elsker at skihopperen fokuserer på likestilling.

– Jeg er mest stolt over at vi jentene fikk til å hoppe i stor bakke i vinter, sier Maren, til applaus fra salen.

Hun og dansepartner Philip får 8, 8 og 6 poeng fra dommerne, altså 22 poeng, som er ni poeng opp fra forrige gang.

I fare for å ryke ut

– Ikke helt i Michel Jacksons ånd, sa Merethe Lingjærde om Alejandro Fuentes, men ga ham en syver for hans «lyriske» måte å bevege seg på.

Artist Alejandro Fuentes (33) og Maria danset tango til «Smooth Criminal» av Michael Jackson.

Alejandro er en av dem som står i fare for å ryke ut i kveld, som en av de tre nederste på poengskalaen fra forrige gang.

Alejandro endte opp på 18 poeng etter kveldens dans.

Ny rekord

– Du er så søt når du gjør ting riktig, sa dommer Morten Hegseth, som i likhet med de andre dommerne mener at Dennis har hatt litt fremgang.

Youtuber Dennis Vareide (31) har fått hard medfart av dommerne i årets «Skal vi danse». og endte på lavest poengsum i forrige runde. Dommer Merethe Mørk Lingjærde gikk helt ned til en toer. Men Dennis har vist seg å være meget populær blant seerne, som løftet ham flere hakk.

I kveld danset Dennis og dansepartner Lillian Aasebø Jive til Abba-låten Waterloo.

Dennis uttalte at han selv synes han har hatt fremgang og han fikk av dommerne 14 poeng som er Dennis-rekord.

– Mamma, I love You so much!

Dommerne var litt strengere i kommentarene enn tidligere mot den populære «Skal vi danse»-deltageren, Joakim Kleven. Men mamma var stolt og ville gi sønnen 20 poeng for han og Benjamins dans til «Vogue» med Madonna.

– Hun er alle skeives beste venn, og så er jeg favorittgutt nummer én, sier Joakim om moren.

Paret fikk 19 poeng av dommerne, som hittil er den laveste poengsummen deres i konkurransen.

Influencer Joakim Kleven er sammen med dansepartner Benjamin Jayakoddy historisk i «Skal vi danse»-sammenheng, ved at det er første gang to menn danser sammen i programmet. I premieren fikk de stående applaus og gikk rett til topps i konkurransen.

– Det er det råeste jeg har sett på en «Skal vi danse»-premiere, sa dommer Merete Lingjærde, mens Morten Hegseth ga dem en tier.

Filmskaper og influencer Joakim Kleven (28) tok til tårene etter tilbakemeldingene i premieresendingen. Her med dansepartner Benjamin Benjamin Jayakoddy og programleder Katrine Moholt.

– Vinni er på vei oppover

– Nå våkner du opp, sier Morten Hegseth om dansen til artist Øyvind «Vinni» Sauvik (45), som danset slowfox til «Cheek to cheek» av Frank Sinatra sammen med dansepartner Rikke.

I kveld likte dommerne godt det de så av Vinni. Den populære artisten har hatt en litt vanskelig start i «Skal vi danse»- deltagelsen.

– For en start!

– For en start, sier dommer Trine Dehli Cleve om dansen til Siri Avlesen-Østli (37) og Tarjei, som var første par ut i kveldens «Skal vi danse». Programleder Siri Avlesen-Østli (37) og Tarjei er første par ut i kveldens «Skal vi danse» med en tidsreise tilbake til 1995 og den populære TV-serien «Friends».

Dommer Merete Mørk Lingjærde ga paret hele ni poeng, og de endte med 24 poeng.

I forrige runde var det en knust influencer og sexolog Iselin Guttormsen (34) som måtte forlate «Skal vi danse»-eventyret nesten før det hadde begynt – på grunn av en brukket ankel.

– Jeg har grått i tre dager. Gått ned i vekt – har ikke hatt matlyst. Det er helt kjærlighetssorg, sa Guttormsen til VG, som var årets første deltager til å forlate konkurransen.

De 11 danseparene som fortsatt er med, fikk med seg dommerpoeng om seerstemmer fra forrige lørdag til kveldens konkurranse.

