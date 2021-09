GÅR AV: Anders Beyer, her under Festspillene i 2016.

Anders Beyer fratrer som direktør for Festspillene i Bergen - er sykemeldt

Årsaken er at styret ikke lenger har tillit etter behandling av et varsel. Nå har direktøren sykemeldt seg.

Av Stein Østbø

Det skriver Festspillene i en pressemelding onsdag formiddag. Ifølge styret ble det satt i gang en ekstern undersøkelse etter at de mottok et eksternt varsel 3. august i år.

Advokatfirmaet Hjort ble engasjert, og de leverte sin rapport til styret 17. september.

«Styret har gjort sine vurderinger basert på rapportens konklusjon om de faktiske forhold», står det i meldingen. Videre står det at styret derfor ikke lenger har tillit til Anders Beyer og derfor har valgt å si opp arbeidsavtalen med ham.

Styret ønsker ikke gå inn på hendelsesforløpet, men skriver at rapporten er underbygget av SMSer, e-poster og Messenger-meldinger.

Anders Beyer selv har så langt ikke besvart VGs henvendelser.

– Han er sykemeldt. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Beyers advokat, Haakon Blaauw, til VG.

– Hvordan vil dere gå videre med denne saken nå?

– Det kan jeg heller ikke kommentere ennå, sier Blaauw.

Under en pressekonferanse onsdag sa styreleder Thorhild Widvey at de mener Beyer har misbrukt sin stilling som festspilldirektør i et forsøk på å oppnå en privat relasjon, skriver Bergens Tidende.

– Dette er ikke noe som har skjedd privat, men noe som har skjedd når han har utøvd sitt embete, sier styrelederen.

– Av hensyn til de involverte, og særlig av hensyn til den fornærmede, som uttrykkelig har bedt om å forbli anonym, ønsker vi ikke å gå mer i detalj i beskrivelsen av det som har skjedd, legger hun til overfor VG på direkte spørsmål om hva slags type relasjon dette dreier seg om.

– Blir det en politisak ut av dette?

– Slik jeg ser det er ikke dette en sak for politiet.

– På hvilken måte blir denne saken fulgt opp fra deres side, ved siden av å finne en ny Festspilldirektør?

– Den fornærmede er informert om hvordan saken er behandlet. Vi er opptatt av å ha god dialog med våre ambassadører, sponsorer og alle som er glade i Festspillene. Vi har forsøkt å snakke direkte med mange av dem i dag, og dette fortsetter framover. Vi ønsker å involvere disse framover, men må komme tilbake med hvordan dette gjøres, sier Widvey til VG.

Den fornærmede personen er ikke ansatt i Festspillene, opplyser hun videre.

I tråd med Beyers arbeidsavtale fra 2012 utløser dette umiddelbar fratreden med lønn i tolv måneder, noe som utgjør inntil 1,9 millioner kroner.

– Beyer har vært en dyktig kunstnerisk leder for Festspillene, og har ledet oss til program som har engasjert og provosert. Jeg vil derfor takke ham for den innsatsen han har lagt ned gjennom ni år. Vi er naturligvis lei for at Beyers engasjement skulle ende på denne måten, sier Widvey i pressemeldingen.

De 70. Festspillene i Bergen går som planlagt i perioden fra 25. mai til 8. juni 2022