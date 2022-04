David Mokel om Ballinciaga: − De scammet meg

De har laget låten som for tiden topper norske lister, men en viral TikTok-video viser tegn på at det er dårlig stemning. Vi har snakket med David Mokel og Ballinciaga.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

De siste ukene har låten «Dans På Bordet» klatret helt til topps på spillelistene. Det er David Mokel (18) og gruppen Ballinciaga som står bak.

Mens Mokel har bakgrunn som skuespiller i NRK-serien «Klassen» og har nesten 200.000 følgere på TikTok, er de unge mennene i Ballinciaga ukjente. Det ønsker de også å forbli. Derfor har de på seg rosa balaklavaer på alle offentlige opptredener.

Vil ikke være kjendiser

Ballinciaga omtaler seg selv som «Norges største boyband».

– Hvorfor er dere maskerte?

– Hovedsakelig er det chill. Vi slipper å forholde oss til alt rundt musikken. Da kan vi bare fokusere på å lage bra musikk og kose oss, og ikke fame-delen, forklarer den høyeste av de tre boyband-medlemmene.

– Har dere ikke lyst til å være kjent?

– Nei, det er ikke noen grunn til at vi skal være kjent. At «ingen» vet hvem vi er hjelper oss å holde oss nede. Vi kan ikke leve på at vi er kjente, forklarer de.

Likevel presiserer de at noen selvsagt vet hvem de er. De er ikke anonyme for at ikke familie og venner skal vite hvem de er, men fordi de ikke ønsker å være kjente fjes.

VG kjenner de tre mennene i Ballinciagas identitet.

BERRUM?: Er en av disse egentlig komiker Lars Berrum? (Hvem er i så fall mannen med vann i ørene på Bali nå?)

I tillegg til at noen faktisk vet hvem som gjemmer seg bak de rosa hettene, spekuleres det også i kommentarfelt på sosiale medier.

– De er mye rart. Og mye ganske morsomt.

– Hva er det rareste forslaget dere har lest?

– Kanskje Lars Berrum? Den ser jeg ikke helt. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor noen tror det heller, ler en av gutta.

– Det hadde vært rått om en av oss var Lars Berrum da, skyter en av de andre inn.

– Kommer dere noen gang til å ta av maskene, og avsløre hvem dere er?

– Vi vil holde oss anonyme så lenge som mulig. Så lenge vi klarer det. Helst for alltid, egentlig.

– De scammet meg

De tre maskerte mennene og David Mokel møttes gjennom deres felles bekjente, tiktoker og artist Kevin «Lauren» Soleng.

– Jeg har alltid hatt lyst til å gi ut musikk. En dag spurte jeg bare Kevin om å få bli med i studio når han skulle møte «Ballin».

Slik ble «Dans På Bordet» til. Låten er den første Mokel gir ut.

– Det bare ble bra, forklarer Mokel, før han legger til:

– Men så endte det jo litt dårlig nå da.

LURT: David Mokel har følt seg lurt av Ballinciaga i forbindelse med utgivelsen av «Dans På Bordet».

På spørsmål om hva som egentlig er bakgrunnen for tiktokvideoen og påstanden om at Ballinciaga skylder ham penger, er Mokel ordknapp.

– Jeg har blitt anbefalt å ikke si så mye, men det som ligger på TikTok er jo der. Det at de skylder meg 70-80.000 kroner. Det er det jeg kan si. Jeg kan ikke si så mye mer, egentlig.

Se tiktoken til Mokel her:

Mokel påstår at han selv og Ballinciaga eier rettighetene til låten likt, men at han ikke har fått betalt for streaming av låten.

– Hvorfor delte du videoen på TikTok da?

– Jeg synes det var fortjent. Det er mye penger, uansett om du er 18 år eller ikke. Jeg synes de fortjente det. De scammet meg.

– Føler du deg lurt?

– Ja, og ikke bare det – men det startet jo så bra. Vi laget også mange tiktoker sammen, og spilte konserter sammen. Vi skal egentlig spille mange sammen fremover, men jeg tror ikke vi kommer til å gjøre det nå.

Løser konflikten

Før helgen slapp Ballinciaga nok en låt, etter at Mokel i TikTok-videoen lekker deler av låten.

Ballinciaga vil heller ikke si særlig mye om konflikten til VG.

– Hva skjedde?

– Vi tenker vel egentlig at vi ikke vil si så mye om det. Vi holder på å løse det. Det var bare jævlig kjipt med den leaken. Men det er egentlig det vi kan si.

– Hvordan er tonen mellom dere og Mokel nå da?

– Den er vel helt ok. Vi jobber med å løse det, men vi har ikke så mye kontakt.

MASKERTE: I rosa hetter holder mennene bak Ballinciaga seg anonyme, samtidig som de topper norske spillelister.

VG har spurt Mokels manager Elise Tynning, om det hele bare er et stunt. Det avkrefter hun.

– Det ville i så fall vært veldig mye styr for en låt som allerede har ligget på toppen av listene siden dagen den kom ut, skriver hun i en e-post til VG.

Tynning forteller til VG at de nå har kommet fram til en løsning alle parter er fornøyd med, etter at hun og en representant for Ballinciaga har vært i dialog de siste dagene.

– Ut ifra hva de sier, er det ønskelig å avslutte denne situasjonen på en vennlig måte, nå som alle har kommet til enighet, forklarer hun til VG.

Så får fremtiden vise om Ballinciaga og David Mokel noen gang dukker opp på en scene sammen igjen.