Victoria Nadine (22) reagerer på gavepress: − Jeg vil gjerne si ifra

Artisten mener det er altfor mye fokus på dyre julegaver. Hun reagerer særlig på alle gavebildene som legges ut i sosiale medier.

– Jeg føler på gavepress når jeg ser norske influencere dele bilder av at de har kjøpt Louis Vuitton-vesker til hele familien, sier Victoria Andersen.

Hun er kjent som artisten Victoria Nadine (22). Andersen forteller VG at alle skrytebildene som legges ut har tidligere fått henne til å føle seg «småmislykket».

– Jeg blir litt provosert. Hva gir det de menneskene at de kan vise frem at de har så mye penger, når andre ikke engang har råd til mat? Jeg vet at folk blir lei seg, for ikke alle kan gi dyre designervesker.

GAVEAVTALE: I år ble Victoria Nadine enig med venner om å ikke kjøpe gaver. Selv ønsker hun seg ingenting.

– Man trenger heller ikke å vise frem at man får 10.000 kroner i julegaver. Ingen trenger å si det uoppfordret, sier sangeren.

Hun mener julegaver er best når mottageren faktisk trenger noe.

– Det er ikke bra når man må bruke 500 kroner, og ender med å kaste det ut av vinduet. Det blir for dumt.

Vil ikke bidra til mer press

Andersen vil presisere at hun ikke har noe imot folk som har god råd, eller at det er utelukkende influencere som er problemet.

– Det er mengden i løpet av én dag, der folk poster alt de gir og får av fine ting. Da føler jeg presset.

Hun er også kritisk til saker som omhandler kjendisenes dyreste julegaver, og valgte selv å ikke bidra i VGs artikkel, som hun mener forverrer presset.

Hjemme hos Andersen feirer de jul som nordmenn flest, og hun sier at det ikke er fordi hun har dårlig råd at hun reagerer.

– Jeg spurte følgerne mine en gang om hva som gjør de trist i julen, og overraskende mange svarte gaver og kjøpepress. Jeg vil gjerne si ifra på vegne av de som ikke kan, sier artisten.

GAVETIPS: Victoria Nadines forslag til alternative julegaver er ramme inn et bilde, lage noe eller bake noe godt som for eksempel en brownie. Selv legger hun ekstra i å skrive et fint kort.

Unge føler presset

VG har spurt våre Snapchat-lesere om de føler på kjøpepress. Flere mener gaver skaper utfordringer i julen.

Økonomistudenten Viktoria Wikstrøm (21) føler på at hun alltid må overgå seg selv hvert år.

– Jeg føler at gavene alltid må bli bedre og dyrere enn året før. Når man er student, man har ikke så mye til rådighet, forteller Wikstrøm.

– Selv begynner jeg å handle inn julegaver allerede i august, og fordeler innkjøpene utover månedslønnene.

Hun føler at presset først og fremst kommer fra henne selv.

– Jeg vil vedlikeholde at man er en god gavegiver. Jeg har fått høre det siden jeg var femten år at jeg alltid gir så gode gaver, og er redd for å miste det stemplet.

ØKONOMISK: Viktoria Wikstrøm sier hun aldri kjøper gaver til fullpris, men alltid på salg.

Hun sier hun er selv skyldig i å gi de samme komplimentene til egne venninner.

– Vi må bare slutte å gi komplimenter, sier Wikstrøm.

En annen leser forteller VG at han føler på julegavepress, særlig fordi han forbinder jo dyrere gave, desto mer setter man pris på mottageren.

– Jeg sprengte budsjettet med å bruke 2000 kroner per gave. Mange av gavene fra 500 kroner og oppover er til venner jeg egentlig ikke bruker så mye tid med, sier 20-åringen.

En annen leser skriver at hun merker press fra butikker, sosiale medier og reklamer.

– Voksne legger ut på Snapchat, Facebook, Instagram alle de gavene de får, og det skaper jo ett kjøpepress. Man vil jo ikke virke dårligere enn andre. Vet at venner av meg som føler de «må» kjøpe gaver til 3000 kroner fordi de vet det er det de får fra andre. Jeg vet at folk flest ikke har råd til dette, sier hun til VG.

Undersøkte gavepress

42 prosent av de som besvarte en OsloMet-undersøkelse fra 2019, sier at det er nettopp kjøpe- og gavepress som det mest utfordrende ved julen.

Spesielt de under 30 år synes gavepress er belastende, samtidig som julegaver også har størst betydning for de yngre.

INGEN GAVELISTE: Hun forteller at selv har hun alt hun trenger, og sier hun ønsker seg småting som ansiktsrens hvis noen spør.

Victoria Nadine tror mengden gavebilder som blir vist frem i sosiale medier forverrer det hele.

– Jeg synes man skal kutte ut å poste hva man får og gir. Man kan fint bare fortelle det privat og til venner. Husk at det er folk som ikke har råd til en eneste gave.

– Det er bra at folk har råd, og man må gjerne legge ut ting man har fått, men ikke hele tiden, sier Victoria Nadine.

