RØRT: Indiske Toni-Ann Singh gir fra seg kronen og setter den på hodet til Karolina Bielawska under finalen i Puerto Rico onsdag.

Polske Karolina (23) vant Miss World: − Sjokkert

Karolina Bielawska (23) slet med å finne ord da hun ble kåret til verdens vakreste i Miss World-finalen i Puerto Rico onsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den polske kvinnen stakk av med seieren i Coca-Cola Music Hall i San Juan, Puerto Rico, onsdag kveld – i det som var den 70. Miss World-konkurransen.

– Jeg kan ikke tro det! sprudlet hun i et videoopptak lagt ut på Miss Worlds Instagram etter triumfen.

– Som oftest er jeg veldig snakkesalg, men akkurat nå er jeg absolutt målløs. Men jeg er så takknemlig for denne muligheten, og kan ikke vente til dette eventyret starter, la hun til.

KRONEN: Karolina Bielawska med beviset på hodet.

På spørsmål om hva som gikk gjennom hodet hennes i sekundene etter seieren, svarte 23-åringen leende:

– Faktisk ingenting, for det er så mange mennesker her, og jeg er bokstavelig talt sjokkert. Men i løpet av kvelden håper jeg at det går opp for meg hva som akkurat skjedde.

Bielawska studerer til en mastergrad i ledelse og er modell på si. Det har hun tenkt å fortsette med selv om hun nå får misseoppdrag det kommende året.

Hun overtok kronen fra indiske Toni-Ann Singh (26), som vant i 2020. Hun har vært regjerende missedronning lenger enn planlagt, fordi pandemien førte til utsettelse av ny kåring.

STOLT: Karolina Bielawska tar seiersrunden på scenen.

Over 90 land deltok fra start. Amine Storrød (21) fra Gressvik representerte Norge, men kom ikke så langt som til topp 40-listen.

Storrød delte dette bildet (der hun står til høyre og Miss Sri Lanka til venstre) like før finalen – og skrev at hun var veldig spent og forventningsfull:

Husker du dette opptrinnet fra missekåringen i 2019? Se VGTV: