Programleder Tuva Fellman skriver på Instagram at hun fikk påvist forstadier til brystkreft. Som følge av det måtte hun fjerne det ene brystet. Foto: Trond Solberg

Hyller Tuva Fellman for åpenheten: − Viktig bidrag

Programleder Tuva Fellman blir hyllet etter at hun onsdag åpnet opp om å ha brystkreft.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det er viktig at profiler tør å dele sin kreft-historie fordi det setter et ansikt på en sykdom som fremdeles er stigmatiserende, sier Else Støring, spesialrådgiver i Kreftforeningen.

Tidligere på onsdag skrev VG om TV-profil Tuva Fellman som måtte fjerne det ene brystet som følge av å ha fått påvist forstadier til brystkreft.

Nyheten delte hun til sine følgere på Instagram. Siden har over tusen personer kommentert og vist sin støtte.

Else Støring spesialrådgiver i Kreftforeningen. Hun mener det er viktig at profiler tør å dele sine historier. Foto: Kreftforeningen

– Hjelper andre

– Å være åpen hjelper også andre til å lette på lokket og si noe om hvordan det er. Det å lese at andre opplever det samme betyr veldig for mye. Det bidrar til at flere tør å sette ord på sine følelser, understreker Støring.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, ifølge NHI. Hvert år får rundt 3500 norske kvinner diagnosen, hvor rundt 90 % blir friske igjen.

Ifølge Støring er det totalt sett 300.000 personer som lever etter kreftbehandling i dag.

– Det er ikke bare viktig å stå frem med sin historie, men det er også et viktig bidrag til dem som får kreft for å vise at det går bra, for tre av fire overlever sin kreftsykdom i dag, sier Støring.

Nytt perspektiv

Artistene Kylie Minogue og Anastacia, samt skuespilleren Olivia Newton-John er blant dem som har blitt rammet av brystkreft.

De har alle valgt å være åpen om det.

– Da legen ga meg nyheten, ble jeg stum, sier Kylie Minogue til Sky One i et dokumentarprogram. Hun fikk diagnosen i 2005, og ble frisk etter et år med operasjon, strålebehandling og cellegift.

Her i Norge har Wenche Myhre og Åse Kleveland overlevd brystkreft. De har begge vært åpne om sin opplevelse.

I TV2-programmet «Hver gang vi møtes» fortalte Myhre at sykdommen ga henne et nytt perspektiv på livet og familien.

– Ingenting var selvfølgelig lenger. Det å merke hvilken familie jeg hadde rundt meg som stilte opp og tok vare på meg, var en følelse som bare var helt fantastisk. Å oppdage at jeg kunne lene meg tilbake og de var der, sa hun.

ÅPENHET: Artisten Kylie Minogue fikk brystkreftdiagnosen i 2005, og har valgt å være åpen om det. Foto: Andrea Gjestvang

– Tomhet og sorg

Støring understreker at det er viktig med god informasjon om hva man skal gjennom og hvordan tiden blir etterpå. Mange kan nemlig kjenne på en tomhet etter behandling – noe Støring mener det er viktig å være bevisst på.

– Under behandlingen blir man hele tiden fulgt tett opp av leger og sykepleiere. Når man deretter blir erklært frisk og skrives ut, kan det oppleves som tomt.

– Man blir kanskje redd for at det skal skje noe, og man klarer ikke å glede seg slik som man først hadde forventet. Omverdenen forventer at du skal være glad, men så kjenner du på en tomhet og kanskje en sorg, legger Støring til.

Hun oppfordrer dem som føler på denne tomheten om å snakke med noen. Enten med en person som allerede står deg nær, med en rådgiver i Kreftforeningen, eller med en såkalt likeperson som selv har opplevd kreft.

Dette tilbudet finnes hos de ulike pasientforeningene, som Brystkreftforeningen I tillegg vil hun oppfordre alle kvinner om å gå til mammografi for å sjekke seg.