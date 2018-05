HEDRET: Stormy Daniels med gullnøkkelen til West Hollywood under seremonien onsdag. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP

Pornoskuespiller Stormy Daniels hedret av bystyret i West Hollywood

Publisert: 24.05.18 14:21

I en sex-leketøysbutikk i Hollywood onsdag fikk Stormy Daniels (39) en høythengende utmerkelse av selveste ordføreren.

Daniels, som de siste månedene har fått hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg fordi hun hevder at hun hadde sex med Donald Trump i 2006, strålte som en sol under seremonien i Hollywood.

Ikke bare fikk hun overrakt en gullnøkkel med platte, 39-åringen ble i tillegg belønnet med sin egen merkedag. Heretter er 23. mai «Stormy Daniels Day» i West Hollywood.

Nyvalgt ordfører i den Trump-kritiske bydelen, tidligere menneskerettsadvokat John J. Duran, sto for overrekkelsen. På Facebook har bystyret begrunnet hvorfor de mener Daniels har gjort seg fortjent til hederen:

« I disse turbulente, politiske tider har Stormy Daniels bevist at hun er en karakter når det gjelder å vise mot og snakke ut – selv når det truer hennes egen sikkerhet og gjør henne til gjenstand for svært store ydmykelser fra den nåværende regjeringen », heter det.

Bystyret poengterer at Daniels har hatt en ledende stemme innen den såkalte #resist-bevegelsen, som taler USAs nye president imot.

– Samfunnet vårt har lang historie når det gjelder å stå opp mot mobbere og sørge for at sannheten kommer frem. Jeg er så utrolig lykkelig over å være en del av det, sa en fornøyd Daniels ifølge BBC .

Stephanie Clifford, som hun opprinnelig heter, har saksøkt Trump og hans advokat Michael Cohen . Hun hevder at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å få henne til å holde tett om det påståtte seksuelle forholdet. Daniels måtte signere en taushetserklæring, som hun nå prøver å få opphevet.

Trump (71) bekrefter å ha refundert et beløp til sin advokat, som ble brukt til å inngå en privat kontrakt mellom to parter – kjent som en «taushetsavtale». Han benekter imidlertid å ha hatt en seksuell relasjon med pornoskuespilleren.

John J. Duran skriver på Twitter at han i kjølvannet av utmerkelsen til Daniels har fått en strøm av hatmeldinger fra høyrefløyen, noe han bare ler av. Etter å ha jobbet med rettighetene til lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle i 30 år, er han vant med hard skyts, forklarer han:

« Hat fra høyrefløyen er kompasset som forteller meg at jeg gjør noe riktig! Gratulerer med Stormy Daniels-dagen! »

