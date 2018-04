GLAD IGJEN: Michelle Williams har hatt et turbulent kjærlighetsliv, men nå ser det endelig ut til at hun har funnet mannen i sitt liv. Foto: TINA FINEBERG / AP

Destiny’s Child-stjernen Michelle Williams har forlovet seg

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 20.04.18 06:36 Oppdatert: 20.04.18 06:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-20T04:36:15Z

Artisten Michelle Williams (37) klarte ikke lenger holde på hemmeligheten. Nå avslører hun at hun skal gifte seg.

Den tidligere Destiny's Child-stjernen Michelle Williams har forlovet seg. Forloveden, pastoren Chad Johnson gikk nemlig ned på kne i midten av forrige måned, men paret har holdt nyheten hemmelig fra offentligheten fram til nå, skriver People .

– Vi kunne ikke holde det for oss selv lenger, sier Williams til nettstedet.

Michelle møtte Chad så sent som i mars i fjor på en spirituell samling i Arizona etter at sangeren nylig hadde vært gjennom et tøft brudd med sin eks-kjæreste.

– Jeg var på et fryktelig mørkt sted i livet, og trengte å dra en plass der jeg kunne få tilbake håpet og komme til meg selv igjen - og å koble meg til Gud, mener hun.

I tiden etterpå skal forholdet mellom de to ha vokst seg sterkere og sterkere, men ifølge People skyndte de seg veldig langsomt. Det tok faktisk flere måneder før de møtte hverandre igjen.

– Vi så hverandre ikke på nesten tre måneder, vi bygde bare en sterk grunnmur gjennom telefonen og på FaceTime. Forholdet vårt var virkelig bygd på vennskap og kommunikasjon, forteller forloveden Chad Johnson.

Først i juli begynte de offisielt sett å treffe hverandre jevnlig. Og etter hver følte Michelle seg komfortabel nok med situasjonen til å introdusere sin nye kjæreste for familie og venner. Det inkluderte de tidligere Destiny’s Child-kollegene Beyoncé og Kelly Rowland.

– Det tok lang tid før jeg i det hele tatt fortalte folk om Chad. Jeg ville forholde meg annerledes til dette forholdet, siden alle mine tidligere kjæresteforhold har mislyktes. Jeg ville ikke snakke om enda et forhold som kanskje ikke kom til å vare, medgir artisten.

Chad Johnson skal også ha reist til Illinois for å få «tillatelse» fra Williams familie til å fri.

Denne artikkelen handler om Musikk