KLAR FOR MARATON: Etter å ha tapt et veddemål skal tidligere håndballspiller Frank Løke løpe Bergen City Maraton i et «Borat-kostyme» førstkommende lørdag.

Frank Løke skal løpe Bergen maraton i et «Borat-kostyme»: – Jeg gruer meg noe jævlig

Publisert: 26.04.18 00:05

Tidligere håndballspiller Frank Løke tapte et veddemål med broren, og må førstkommende lørdag løpe Bergen City Maraton i et «Borat-kostyme». – Jeg gruer meg noe jævlig, for jeg trodde den skulle sitte litt bedre, sier han til VG.

Etter et veddemål fra broren la 38-åringen tirsdag ut et bilde på Instagram hvor han utfordret følgerne, skriver Bergens Tidende .

Om han fikk 3 000 «likes» innen to timer skulle han løpe Bergen City Maraton i en «Mankini», eller et såkalt «Borat-kostyme».

– Vi satt og tulla litt. Jeg hadde jo alt å tape. Det tok bare litt mer enn én time, folk ville tydeligvis at jeg skulle ha det vondt, sier en lattermild Løke til VG onsdag.

Vanligvis får han mellom 1000 og 1500 likes på bildene sine. Onsdag kveld har over 5000 personer likt innlegget.

– Jeg skulle ha sagt over 10000. Jeg hadde egentlig ikke så lyst til dette, fortsetter den tidligere håndballspilleren.

Fått flere tips om teipe-teknikk

Løke forteller at han er mest bekymret for at antrekket ikke skal holde seg på plass under løpet.

– Jeg er veldig usikker på hvordan dette skal gå. Flere erfarne maratonløpere har kommet med tips til hvordan jeg bør teipe «Mankinien», så jeg skal teste litt:

– Den skjuler jo ingenting, ser du meg fra siden synes alt, men jeg tror det skal gå bra. De fleste skal jo bare se ryggen min, fortsetter han og ler.

Det er ikke første gang Løke har gjennomført løp med humoristisk vri. Tidligere har han også løpt Triatlon i tangatruse og gummistøvler. Samt løpt et 10 kilometers-løp med barnevogn.

Utfordrer bergenserne

I innlegget der Løke vedgår tapet av veddemålet onsdag, utfordrer han samtidig bergenserne til å stille opp i et «Borat-kostyme» og løpe de siste 1.8 kilometerne sammen med ham i mål.

– Jeg tror det er mange gærne bergensere der ute, og ser at noen allerede har skrevet at de må bli med meg på sjarmøretappen, forteller han.

– Det hadde vært sykt moro å få med seg en skikkelig «Borat-bande» inn i mål, sier han, og forsikrer om at folk også kan bli med ham i et «Borat-liknende»-kostyme om de ikke føler seg komfortable med å løpe i en «Mankini».

38-åringen har også ordnet det slik at russen i Vestlandets hovedstad kan få en action-helt i russelua om de stiller opp på utfordringen, forteller han.

Sebastian Hauan Stenberg, russepresident i Russens hovedstyre i Bergen og Hordaland, sier til VG at han ikke har hørt om utfordringen.

– Litt av en utfordring! Det er vanligvis opp til Hovedstyret å godkjenne knuter, men vi er nok såpass rause at de som velger å akseptere utfordringen får godkjent knuten, skriver han i en melding til VG.

Kan måtte sykle Bergen-Sandefjord

Om Løke ikke klarer å gjennomføre må han også sykle hjem fra Bergen til Sandefjord dagen etter løpet - en strekning på rundt 500 kilometer.

– Jeg har sett at løypa er én av de mest kuperte maraton-løypene i Norge, så jeg er spent på om dette går:

– Hvis jeg ikke klarer det på under tre timer frir jeg herved til den som kunne tenke seg å låne meg en sykkel, for jeg reiser ikke til Bergen med en sykkel, forteller han.

Løke har ingen planer om å fortsette den eventuelle videre utfordringen i en «Mankini», legger han til:

– Nei, da kommer jeg til å fryse ihjel.

