Ari Behn om påstått balletafsing fra Kevin Spacey: – Et kompliment

Publisert: 23.02.18 18:56 Oppdatert: 23.02.18 19:56

Under fredagens Skavlan forteller Ari Behn (45) igjen om da den trakasseringsanklagede skuespilleren skal ha tatt ham mellom beina på et nachspiel i 2007.

I desember fortalte Ari Behn om sitt møte med Hollywood-skuespiller Kevin Spacey (58) da sistnevnte var konferansier under Nobelkonserten i 2007.

I desember gjestet han radioprogrammet Michael Direkte på P4 hvor han først fortalte om den angivelige hendelsen.

– Hysterisk morsomt

På Skavlan fredag forteller han igjen om møtet med Spacey, som han skal ha møtt på et nachspiel.

– Jeg var svart i håret den gangen. Jeg var «right up his alley», som de sier», sier Behn til latter fra salen.

Han forteller at de pratet sammen, før Spacey skal ha spurt om Behn ville utenfor å ta en sigarett med ham. Deretter skal skuespilleren ha tatt ham på ballene.

– Jeg følte det ikke som trakassering. Med all respekt for varslere og de som opplever trakassering. Men for meg var det faktisk et kompliment, sier han.

– Jeg tar virkelig på alvor alle unge skuespillere i London som opplever det som traumatisk, men for meg var det bare hysterisk morsomt.

Etterforskes for overgrep

Det har blitt fremsatt alvorlige anklager mot Spacey, blant annet fra teateret Old Vic i London hvor 20 personer har fortalt om seksuell trakassering fra skuespilleren fra hans tid som kunstnerisk leder.

Flommen av anklager startet i oktober etter at skuespiller Anthony Rapp i et intervju hevdet at Spacey hadde kommet med tilnærmelser da Rapp var 14 år gammel.

Også flere personer i produksjonen av den populære Netflix-serien «House of Cards» har stått fram med anklager om både overgrep og sextrakassering fra Spacey. Det førte til at Netflix kuttet alle bånd med skuespilleren .

Også managementet til Spacey har trukket seg ut. Britisk politi har startet etterforskning av et angivelig overgrep fra 2008. Ifølge Deadline har politistasjonen i London, Scotland Yard, bekreftet at de etterforsker totalt tre saker knyttet til Spacey.

Etter anklagene valgte Spacey å stå fram som homofil . På anklagen fra Rapp svarte han at han «ikke husker hendelsen». Skuespilleren har ikke kommentert de andre anklagene.